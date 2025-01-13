Остап Ступка подав апеляцію на рішення суду у справі про "п'яну" ДТП, яку він спричинив

Остап Ступка подав апеляцію на рішення суду щодо позбавлення права керувати автомобілем

Related video

Відомий український актор Остап Ступка повідомив, що оскаржив рішення суду про заборону керувати транспортним засобом. В інтерв'ю для Oboz.ua, опублікованому 12 січня, він розповів про своє ставлення до ситуації та подальші дії.

За словами Ступки, конфлікт із потерпілими, що виник після ДТП, було врегульовано.

"Я за мирний шлях. З приводу самої ситуації – важка подія. Але, як то кажуть, усі ми під Богом ходимо. І в кожного життя може змінитися буквально за одну секунду", – зазначив актор.

Ступка зізнався, що сумує за можливістю водити автомобіль.

"Нещодавно ми подали апеляцію, щоб хоч трохи скоротити термін заборони керувати автомобілем. Зараз вона розглядається", – пояснив він.

Нині актор користується послугами таксі, зазначаючи, що багато водіїв його впізнають.

"Є хлопці, з якими вже домовляюся: потрібно поїздити містом – вони мене возять. Ми гарно спілкуємося", – поділився Ступка.

Деталі справи

Нагадаємо, що 5 квітня 2023 року Остап Ступка став учасником ДТП у Києві. Його автомобіль Range Rover зіткнувся з припаркованим Mitsubishi, у якому перебував 38-річний чоловік. Унаслідок аварії потерпілий отримав травми й був госпіталізований.

У крові актора зафіксували 1,62 проміле алкоголю, після чого його затримали правоохоронці.

24 листопада 2023 року Голосіївський районний суд Києва визнав Ступку винним у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Актору призначили три роки обмеження волі та заборонили керувати транспортними засобами протягом восьми років. Остап Ступка не погодився з вироком і подав апеляцію, очікуючи, що термін заборони водіння буде скорочено.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Остап Ступка відповів, чи планує впʼяте одружитися з молодшою на 35 років коханою.

Крім цього, Фокус писав, що молода обраниця Остапа Ступки поділилася новими спільними фото з актором.