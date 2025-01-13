Остап Ступка подал апелляцию на решение суда по делу о "пьяном" ДТП, которое он спровоцировал

Остап Ступка подал апелляцию на решение суда о лишении права управлять автомобилем

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Известный украинский актер Остап Ступка сообщил, что обжаловал решение суда о запрете управлять транспортным средством. В интервью для Oboz.ua, опубликованном 12 января, он рассказал о своем отношении к ситуации и дальнейших действиях.

По словам Ступки, конфликт с пострадавшими, возникший после ДТП, был урегулирован.

"Я за мирный путь. По поводу самой ситуации — тяжелое событие. Но, как говорится, все мы под Богом ходим. И у каждого жизнь может измениться буквально за одну секунду", — отметил актер.

Ступка признался, что скучает по возможности водить автомобиль.

"Недавно мы подали апелляцию, чтобы хоть немного сократить срок запрета управлять автомобилем. Сейчас она рассматривается", — пояснил он.

Сейчас актер пользуется услугами такси, отмечая, что многие водители его узнают.

"Есть ребята, с которыми уже договариваюсь: нужно поездить по городу — они меня возят. Мы хорошо общаемся", — поделился Ступка.

Детали дела

Напомним, что 5 апреля 2023 года Остап Ступка стал участником ДТП в Киеве. Его автомобиль Range Rover столкнулся с припаркованным Mitsubishi, в котором находился 38-летний мужчина. В результате аварии пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

В крови актера зафиксировали 1,62 промилле алкоголя, после чего его задержали правоохранители.

24 ноября 2023 года Голосеевский районный суд Киева признал Ступку виновным в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Актеру назначили три года ограничения свободы и запретили управлять транспортными средствами в течение восьми лет. Остап Ступка не согласился с приговором и подал апелляцию, ожидая, что срок запрета вождения будет сокращен.

Напомним, ранее мы писали, что Остап Ступка ответил, планирует ли в пятый раз жениться на младшей на 35 лет возлюбленной.

Кроме этого, Фокус писал, что молодая избранница Остапа Ступки поделилась новыми совместными фото с актером.