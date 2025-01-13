Марина Аристова и Геля Зозуля побывали на фильме об ограблении с Джерардом Батлером (фоторепортаж)

На допремьерном показе фильма "Воры 2: Пантера", который состоялся в кинотеатре "Блокбастер" в Киеве, побывали телеведущая Марина Аристова, певица Геля Зозуля и мольфар Максим Гордеев.

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На прошлой неделе в киевском кинотеатре "Блокбастер" состоялся допремьерный показ фильма "Воры 2: Пантера". Среди гостей события были известные украинцы: телеведущая Марина Аристова, певица Геля Зозуля и мольфар Максим Гордеев и другие. Фокус побывал на событии.

"Воры 2: Пантера" — американский криминальный экшн о дерзких ограблениях, который рассказывает о противостоянии между шерифом Лос-Анджелеса Ником О'Брайеном (Джерард Батлер), известным как Большой Ник, и преступником Донни Уилсоном (О'Ши Джексон-младший). В первой части фильма Большой Ник не смог предотвратить ограбление банка, а Донни сумел сбежать за границу.

События второй части разворачиваются на Лазурном побережье Франции, где Донни планирует очередное дерзкое ограбление — на этот раз бриллиантовой биржи. Ник, который выслеживает своего врага, становится частью банды, чтобы помешать осуществлению преступного плана.

К своим ролям вернулись Джерард Батлер и О'Ши Джексон-младший, а режиссером и сценаристом снова выступил Кристиан Гудегаст. Основные съемки проходили на Канарских островах и во французском Марселе. Продюсерами ленты стали Джерард Батлер, 50 Cent и Дуэйн Джонсон.

Марина Аристова Фото: Пресслужба

Макс Киреев Фото: Пресслужба

Анна Малиновская Фото: Пресслужба

Геля Зозуля Фото: Пресслужба

Мирослава Мандзюк Фото: Пресслужба

Ирина Слюнько Фото: Пресслужба

Виктория Кагаловская Фото: Пресслужба

Слава Соломко Фото: Пресслужба

Яна Винниченко Фото: Пресслужба

Антонина Фото: Пресслужба

Евгений Еремин Фото: Пресслужба

Максим Гордеев Фото: Пресслужба

Тина Сизонова Фото: Пресслужба

Татьяна Карикова Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве показали "Еж Соник 3": среди зрителей Анна Саливанчук и Сергей Кисель.

Кроме этого, Фокус писал, что Вадим Олейник появился на премьере фильма "Робби Уильямс: Better Man".