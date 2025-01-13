Марина Арістова і Геля Зозуля побували на фільмі про пограбування з Джерардом Батлером (фоторепортаж)

На допрем'єрному показі фільму "Злодії 2: Пантера", який відбувся в кінотеатрі "Блокбастер" у Києві, побували телеведуча Марина Арістова, співачка Геля Зозуля і мольфар Максим Гордєєв.

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Минулого тижня в київському кінотеатрі "Блокбастер" відбувся допрем'єрний показ фільму "Злодії 2: Пантера". Серед гостей події були відомі українці: телеведуча Марина Арістова, співачка Геля Зозуля та мольфар Максим Гордєєв та інші. Фокус побував на події.

"Злодії 2: Пантера" — американський кримінальний екшн про зухвалі пограбування, що розповідає про протистояння між шерифом Лос-Анджелеса Ніком О'Браєном (Джерард Батлер), відомим як Великий Нік, і злочинцем Донні Вілсоном (О'Ши Джексон-молодший). У першій частині фільму Великий Нік не зміг запобігти пограбуванню банку, а Донні зумів втекти за кордон.

Події другої частини розгортаються на Лазурному узбережжі Франції, де Донні планує чергове зухвале пограбування — цього разу діамантової біржі. Нік, який вистежує свого ворога, стає частиною банди, щоб перешкодити здійсненню злочинного плану.

До своїх ролей повернулися Джерард Батлер і О'Ши Джексон-молодший, а режисером і сценаристом знову виступив Крістіан Гудегаст. Основні зйомки проходили на Канарських островах і у французькому Марселі. Продюсерами стрічки стали Джерард Батлер, 50 Cent і Дуейн Джонсон.

Марина Арістова Фото: Пресслужба

Макс Кірєєв Фото: Пресслужба

Анна Малиновська Фото: Пресслужба

Геля Зозуля Фото: Пресслужба

Мирослава Мандзюк Фото: Пресслужба

Вікторія Кагаловська Фото: Пресслужба

Слава Соломко Фото: Пресслужба

Яна Винниченко Фото: Пресслужба

Антоніна Фото: Пресслужба

Євген Єрьомін Фото: Пресслужба

Максим Гордєєв Фото: Пресслужба

Тіна Сизонова Фото: Пресслужба

Тетяна Карікова Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві показали "Їжак Сонік 3": серед глядачів Анна Саліванчук і Сергій Кисіль.

Крім цього, Фокус писав, що Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man".