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Марина Арістова і Геля Зозуля побували на фільмі про пограбування з Джерардом Батлером (фоторепортаж)

фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму
Фото: Пресслужба | показ фільму "Лігво злодіїв 2: Пантера"

На допрем'єрному показі фільму "Злодії 2: Пантера", який відбувся в кінотеатрі "Блокбастер" у Києві, побували телеведуча Марина Арістова, співачка Геля Зозуля і мольфар Максим Гордєєв.

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Минулого тижня в київському кінотеатрі "Блокбастер" відбувся допрем'єрний показ фільму "Злодії 2: Пантера". Серед гостей події були відомі українці: телеведуча Марина Арістова, співачка Геля Зозуля та мольфар Максим Гордєєв та інші. Фокус побував на події.

"Злодії 2: Пантера" — американський кримінальний екшн про зухвалі пограбування, що розповідає про протистояння між шерифом Лос-Анджелеса Ніком О'Браєном (Джерард Батлер), відомим як Великий Нік, і злочинцем Донні Вілсоном (О'Ши Джексон-молодший). У першій частині фільму Великий Нік не зміг запобігти пограбуванню банку, а Донні зумів втекти за кордон.

Події другої частини розгортаються на Лазурному узбережжі Франції, де Донні планує чергове зухвале пограбування — цього разу діамантової біржі. Нік, який вистежує свого ворога, стає частиною банди, щоб перешкодити здійсненню злочинного плану.

До своїх ролей повернулися Джерард Батлер і О'Ши Джексон-молодший, а режисером і сценаристом знову виступив Крістіан Гудегаст. Основні зйомки проходили на Канарських островах і у французькому Марселі. Продюсерами стрічки стали Джерард Батлер, 50 Cent і Дуейн Джонсон.

Злодії 2 Пантера, допрем'єрний показ фільму Fullscreen
Марина Арістова
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Анна Малиновська
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Геля Зозуля
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Яна Винниченко
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Антоніна
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Євген Єрьомін
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Максим Гордєєв
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Тіна Сизонова
Фото: Пресслужба
фільм Лігво злодіїв 2, Лігво злодіїв 2 Пантера, допрем'єра фільму Fullscreen
Тетяна Карікова
Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві показали "Їжак Сонік 3": серед глядачів Анна Саліванчук і Сергій Кисіль.

Крім цього, Фокус писав, що Вадим Олійник з'явився на прем'єрі фільму "Роббі Вільямс: Better Man".