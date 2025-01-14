Звезда сериала "Виталька" рассказал, где проходит военную службу

Гарик Бирча, украинский актер и шоумен, известный по роли в сериале "Виталька", впервые рассказал о службе в Вооруженных силах Украины. Он поделился, что его подразделение выполняет боевые задачи на Курщине и уничтожил более 50 оккупантов.

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Украинский актер и шоумен Гарик Бирча, известный по роли в сериале "Виталька", впервые рассказал о своей службе в Вооруженных силах Украины. Недавно в интервью радио "Армия ФМ" Бирча сообщил, где ему приходится служить.

С начала полномасштабного вторжения он добровольно стал на защиту страны, однако детали своей деятельности долго держал в тайне. Как выяснилось, актер служит в 210-м Отдельном штурмовом полку, который сейчас выполняет боевые задачи на Курщине. По словам актера, личный состав его подразделения уничтожил более 50 российских оккупантов.

"Мы сейчас находимся на Курщине и выполняем боевые задачи. При содействии нашего подразделения было уничтожено более 50 врагов", — рассказал Бирча.

Несмотря на службу, Гарик находит время для творчества. Он пишет стихи и песни, а также шутками поддерживает боевой дух своих побратимов. Однако к полноценной актерской деятельности планирует вернуться только после победы Украины.

"С военными мы на равных. Мне приятно, что могу поднять настроение, поддержать или пошутить. Но творчество пока на паузе. За это время я написал несколько стихов и создал песню "Берлинго 210". Когда наступит мир, я с удовольствием вернусь к карьере. Не знаю, в каком направлении, но очень соскучился по зрителям, сцене и актерству", — поделился Бирча.

Актер отмечает, что его главная мечта — мир в Украине, который позволит вернуться к привычной жизни и творчеству.

Напомним, ранее мы писали, что актер Андрей Фединчик, который служит в ВСУ, перенес тяжелую операцию.

Кроме этого, Фокус писал, что звезда "Дизель шоу" рассказал, где проходит военную службу.