Зірка серіалу "Віталька" розповів, де проходить військову службу

Гарік Бірча, український актор та шоумен, відомий за роллю у серіалі "Віталька", вперше розповів про службу в Збройних силах України. Він поділився, що його підрозділ виконує бойові завдання на Курщині та знищив понад 50 окупантів.

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Український актор і шоумен Гарік Бірча, відомий за роллю у серіалі "Віталька", вперше розповів про свою службу в Збройних силах України. Нещодавно в інтерв'ю радіо "Армія ФМ" Бірча повідомив, де йому доводиться служити.

З початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист країни, однак деталі своєї діяльності довго тримав у таємниці. Як з'ясувалося, актор служить у 210-му Окремому штурмовому полку, який нині виконує бойові завдання на Курщині. За словами актора, особовий склад його підрозділу знищив понад 50 російських окупантів.

"Ми зараз перебуваємо на Курщині та виконуємо бойові завдання. За сприяння нашого підрозділу було знищено понад 50 ворогів", – розповів Бірча.

Попри службу, Гарік знаходить час для творчості. Він пише вірші та пісні, а також жартами підтримує бойовий дух своїх побратимів. Проте до повноцінної акторської діяльності планує повернутися лише після перемоги України.

"З військовими ми на рівних. Мені приємно, що можу підняти настрій, підтримати чи пожартувати. Але творчість поки на паузі. За цей час я написав кілька віршів і створив пісню "Берлінго 210". Коли настане мир, я із задоволенням повернуся до кар’єри. Не знаю, в якому напрямку, але дуже скучив за глядачами, сценою та акторством", – поділився Бірча.

Актор наголошує, що його головна мрія – мир в Україні, який дозволить повернутися до звичного життя та творчості.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, переніс тяжку операцію.

Крім цього, Фокус писав, що зірка "Дизель шоу" розповів, де проходить військову службу.