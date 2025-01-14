"Этот ублюдок должен сидеть в тюрьме": "Холостяк" отреагировал на решение суда о нардепе (фото)

Ветеран российско-украинской войны и главный герой проекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько считает, что нардеп Бойко и "ему подобные" заслуживают только тюремного заключения.

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Ветеран войны РФ против Украины и главный герой 13-го сезона проекта "Холостяк" Александр "Терен" очень резко отреагировал на решение в отношении народного депутата Юрия Бойко. Об этом он написал в своем Instagram.

"Терен" назвал нардепа Бойко "уродом" и убежден, что он "должен сидеть в тюрьме".

Допись Терена в Instagram (фото:скриншот)

"Этот ублюдок и ему подобные должны сидеть в тюрьме", — написал ветеран войны.

Своим сообщением герой проекта "Холостяк" отреагировал на решение суда по судебному делу против главы ОПЗЖ Юрия Бойко относительно нерегулярной подачи финансовых отчетов этой политической силы. Как сообщает издание "Главком", политик во второй раз выиграл суд против НАПК.

Ранее Фокус сообщал, что "Терен" не поддержал позицию своей избранницы относительно русского языка. Победительница шоу "Холостяк" Инна Белень не понимает тех, кто давит на русскоязычных украинцев, тогда как позиция ее парня "Терена" противоположная. По его словам, он не хочет терпеть ничего русского.

Впоследствии стало известно о том, какой была реакция Инны Белень на скандал из-за языка. Она говорит, что пыталась защитить людей, которые до сих пор переходят на украинский язык.