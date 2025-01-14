"Цей виродок має сидіти в тюрмі": "Холостяк" відреагував на рішення суду про нардепа (фото)

Ветеран російсько-української війни та головний герой проєкту "Холостяк" Олександр "Терен" Будько вважає, що нардеп Бойко та "йому подібні" заслуговують лише на тюремне ув'язнення.

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Ветеран війни РФ проти України та головний герой 13-го сезону проєкту "Холостяк" Олександр "Терен" дуже різко відреагував на рішення щодо народного депутата Юрія Бойка. Про це він написав у своєму Instagram.

"Терен" назвав нардепа Бойка "виродком" і переконаний, що він "має сидіти в тюрмі".

Дописа Терена в Instagram (фото:скріншот)

"Цей виродок і йому подібні повинні сидіти у тюрмі", — написав ветеран війни.

Своїм дописом герой проєкту "Холостяк" відреагував на рішення суду щодо судової справи проти глави ОПЗЖ Юрія Бойка щодо нерегулярної подачі фінансових звітів цієї політичної сили. Як повідомляє видання "Главком", політик удруге виграв суд проти НАЗК.

Раніше Фокус повідомляв, що "Терен" не підтримав позицію своєї обраниці щодо російської мови. Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь не розуміє тих, хто тисне на російськомовних українців, тоді як позиція її хлопця "Терена" протилежна. За його словами, він не хоче толерувати нічого російського.

Згодом стало відомо про те, якою була реакція Інни Бєлєнь на скандал через мову. Вона каже, що намагалася захистила людей, які досі переходять на українську мову.