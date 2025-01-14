"Ни фотошопа, ни фильтров!" — Оля Полякова продемонстрировала свою фигуру в бикини

Оля Полякова продемонстрировала свою стройную фигуру без фотошопа и фильтров, поделившись результатами спортивных тренировок.

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Оля Полякова показала свое тело без фотошопа и фильтров, продемонстрировав плоды спортивных тренировок. Певица и актриса опубликовала в Instagram Stories фото, на котором она позирует в розовом бикини во время отдыха в бане.

На снимке Полякова продемонстрировала свою стройную фигуру, подчеркнув, что на фото нет ни фотошопа, ни фильтров, лишь результат занятий спортом.

"Ни фотошопа, ни фильтров! Спорт!" — написала 45-летняя звезда.

Также она поделилась видео, снятым ее подругой Машей Ефросининой, и добавила к нему шуточную подпись: "Когда снимает подружка, которая не завидует".

В начале июля 2024 года 45-летняя Оля Полякова поделилась, что ей удалось сбросить 4 кг. На тот момент при росте 180 см она весила 66,6 кг. Певица также отметила, что ей удалось вернуться к весу, который она имела в 20 лет, и теперь ее вес составляет 63,6 кг.

Оля рассказала, что ее тренировки стали важной частью поддержания психического здоровья: "Это путь к нормальной психике, потому что пить и есть не приводит к хорошему настроению. Я пробовала, два года пила после начала войны, но больше не могу. Поэтому я решила поднимать настроение другим способом."

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты попали в дом, где расположена квартира Оли Поляковой.

Кроме этого, Фокус писал, что Полякова отреагировала на слухи о своем участии в "Евровидении".