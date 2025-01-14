"Ні фотошопу, ні фільтрів!" — Оля Полякова продемонструвала свою фігуру в бікіні

Оля Полякова продемонструвала свою струнку фігуру без фотошопу та фільтрів, поділившись результатами спортивних тренувань.

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Оля Полякова показала своє тіло без фотошопу та фільтрів, продемонструвавши плоди спортивних тренувань. Співачка та акторка опублікувала в Instagram Stories фото, на якому вона позує в рожевому бікіні під час відпочинку в лазні.

На знімку Полякова продемонструвала свою струнку фігуру, підкресливши, що на фото немає ані фотошопу, ані фільтрів, лише результат занять спортом.

"Ні фотошопа, ні фільтрів! Спорт!" — написала 45-річна зірка.

Також вона поділилася відео, знятим її подругою Машею Єфросиніною, і додала до нього жартівливий підпис: "Коли знімає подружка, яка не заздрить".

На початку липня 2024 року 45-річна Оля Полякова поділилася, що їй вдалося скинути 4 кг. На той момент при зрості 180 см вона важила 66,6 кг. Співачка також зазначила, що їй вдалося повернутися до ваги, яку вона мала у 20 років, і тепер її вага становить 63,6 кг.

Оля розповіла, що її тренування стали важливою частиною підтримки психічного здоров'я: "Це шлях до нормальної психіки, бо пиячити та їсти не приводить до гарного настрою. Я пробувала, два роки пиячила після початку війни, але більше не можу. Тому я вирішила піднімати настрій іншим способом."

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти поцілили в будинок, де розташована квартира Олі Полякової.

Крім цього, Фокус писав, що Полякова відреагувала на чутки про свою участь у "Євробаченні".