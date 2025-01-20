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Стиль жизни

Умерла звезда украинской народной группы "Лисапетный батальон"

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Фото: i.ytimg.com | "Лисапетный батальон"

Ушла из жизни Александра Монастриская, одна из участниц известной украинской группы "Лисапетный батальон". Певица, которая была с коллективом с самого начала, умерла 19 января.

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Ушла из жизни Александра Монастриская, одна из участниц украинской группы "Лисапетный батальон". Певица, которая была с коллективом с самого начала его создания, оставила весомый след в истории группы. О печальном событии сообщила основательница группы Наталья Фалион на своей странице в фейсбуке 19 января.

Она написала: "Лисапетный батальон сегодня в печали. Отошла в вечность наша подруга — Александра Монастриская. Много лет она была с нами на сцене, она была одной из самых первых певиц группы 'Бабье лето'. Пусть покоится с Богом и остается в нашей памяти навеки".

Александра Монастриская была важной частью группы "Лисапетный батальон", которая получила известность в 2013 году после победы в шоу "Україна має талант". Монастриская выступала вместе с группой, в частности в композициях, посвященных фольклорному и эстрадному стилю.

Группа "Лисапетный батальон" была основана Натальей Фалион через объединение двух коллективов — "Забава" и "Бабье лето", и стала популярной после победы на телевизионном шоу. К сожалению, группа понесла еще одну потерю в 2015 году, когда умерла Оксана Косиньская, которая была важной частью коллектива и лицом группы наряду с Натальей Фалион.

Напомним, ранее мы писали, что умерла Джоан Плаурайт, жена Лоуренса Оливье и звезда фильма "Чай с Муссолини".

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