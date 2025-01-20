Померла зірка українського народного гурту "Лісапетний батальйон"

Пішла з життя Олександра Монастриська, одна з учасниць відомого українського гурту "Лісапетний батальйон". Співачка, яка була з колективом з самого початку, померла 19 січня.

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Пішла з життя Олександра Монастриська, одна з учасниць українського гурту "Лісапетний батальйон". Співачка, яка була з колективом від самого початку його створення, залишила вагомий слід в історії гурту. Про сумну подію повідомила засновниця гурту Наталія Фаліон на своїй сторінці у фейсбуці 19 січня.

Вона написала: "Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Олександра Монастриська. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту 'Бабине літо'. Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки".

Олександра Монастриська була важливою частиною гурту "Лісапетний батальйон", який здобув популярність у 2013 році після перемоги в шоу "Україна має талант". Монастриська виступала разом з гуртом, зокрема в композиціях, присвячених фольклорному і естрадному стилю.

Гурт "Лісапетний батальйон" був заснований Наталею Фаліон через об'єднання двох колективів – "Забава" та "Бабине літо", і став популярним після перемоги на телевізійному шоу. На жаль, гурт зазнав ще однієї втрати у 2015 році, коли померла Оксана Косіньська, яка була важливою частиною колективу та обличчям гурту поряд з Наталею Фаліон.

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