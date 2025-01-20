Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Померла зірка українського народного гурту "Лісапетний батальйон"

Олександра Монастриська, Лісапетний батальйон, смерть Олександри Монастриської, гурт Лісапетний батальйон, Наталія Фаліон, померла співачка, українська музика, шоу Україна має талант, Бабине літо, музична трагедія
Фото: i.ytimg.com | "Лісапетний батальйон"

Пішла з життя Олександра Монастриська, одна з учасниць відомого українського гурту "Лісапетний батальйон". Співачка, яка була з колективом з самого початку, померла 19 січня.

Related video

Пішла з життя Олександра Монастриська, одна з учасниць українського гурту "Лісапетний батальйон". Співачка, яка була з колективом від самого початку його створення, залишила вагомий слід в історії гурту. Про сумну подію повідомила засновниця гурту Наталія Фаліон на своїй сторінці у фейсбуці 19 січня.

Вона написала: "Лісапетний батальйон сьогодні в печалі. Відійшла у вічність наша подруга – Олександра Монастриська. Багато років вона була з нами на сцені, вона була однією з найперших співачок гурту 'Бабине літо'. Нехай спочиває з Богом і залишається в нашій пам'яті навіки".

Олександра Монастриська була важливою частиною гурту "Лісапетний батальйон", який здобув популярність у 2013 році після перемоги в шоу "Україна має талант". Монастриська виступала разом з гуртом, зокрема в композиціях, присвячених фольклорному і естрадному стилю.

Гурт "Лісапетний батальйон" був заснований Наталею Фаліон через об'єднання двох колективів – "Забава" та "Бабине літо", і став популярним після перемоги на телевізійному шоу. На жаль, гурт зазнав ще однієї втрати у 2015 році, коли померла Оксана Косіньська, яка була важливою частиною колективу та обличчям гурту поряд з Наталею Фаліон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла Джоан Плаурайт, дружина Лоуренса Олів'є і зірка фільму "Чай з Муссоліні".

Крім цього, Фокус писав, що померла Барбара Рильська, а не Барбара Брильська: у мережі плутанина через схожі імена актрис.