Евровидение 2025: когда и как смотреть финал Национального отбора (фото)

Нацотбор определит, кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в мае. Песенный конкурс в этом году пройдет в швейцарском Базеле.

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Национальный отбор на "Евровидение 2025" — это важный этап подготовки к песенному конкурсу для каждой страны. В 2025 году Украина подтвердила, что примет участие в музыкальном соревновании, и чтобы определить, кто поедет в Швейцарию на "Евровидение 2025", 8 февраля состоится нацотбор. Фокус собрал все, что сейчас известно о церемонии Национального отбора на "Евровидение 2025".

В нацотборе примут участие 10 финалистов:

Влад Шериф — "Ветер перемен";

Абие — "Дом";

MOLODI — "Мое море";

Future Culture — "Waste My Time";

Маша Кондратенко — "Нет времени плакать";

ХАЯТ — "ЧЕСТЬ";

FIЇNKA — "Культура";

KRYLATA — "ОСТАВАЙСЯ ВЕРНЫМ";

Ziferblat — "Птица Молитвы";

ДК Энергетик — "Соль".

Выбор представителя Украины на песенный конкурс состоится в формате телевизионного концерта. Финалисты вживую будут исполнять свои песни и представят номера. Победителя будут выбирать судьи и зрители.

Фото: Суспільне

Победителя определит авторитетное жюри в составе артистов Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко, а также телезрители. Еврофаны смогут проголосовать с помощью смс или в приложении "Дія".

Где смотреть Нацотбор на "Евровидение 2025"

Традиционно телеканал "Суспільне" предоставляет фанатам "Евровидения" возможность смотреть Национальный отбор на нескольких удобных платформах:

Телеканал и сайт "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Евровидение Украина";

Facebook-страницы "Суспільного" и "Евровидения Украина";

Сайт Евровидения;

Приложение "Дія" (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD").

Также аудиотрансляция Нацотбора-2025 состоится в прямом эфире Радио Проминь.

Известно, что ведущими Нацотбора будут телеведущая и ведущая "Евровидения-2005" в Киеве Маша Ефросинина, официальный "голос" "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко и комик Василий Байдак.

Ведущие Нацотбора на "Евровидение 2025"

Напомним, 69-й международный музыкальный конкурс "Евровидение 2025" состоится в Швейцарии, ведь в 2024 году победу одержал стал артист Nemo. Конкурс состоится в Базеле 13, 15 и 17 мая.

Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала

Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала, который состоится 13-го мая.

Напомним, Фокус писал о том, сколько Украина потратит на съемки Нацотбора.

И уже произошел скандал, когда певицу FIЇNKA обвинили в плагиате песни испанской певицы Rosalía. Пресс-служба "Суспільного" высказала свою позицию по ситуации в эксклюзивном комментарии для Фокуса.