Евровидение 2025: когда и как смотреть финал Национального отбора (фото)
Нацотбор определит, кто из артистов будет представлять Украину на Евровидении в мае. Песенный конкурс в этом году пройдет в швейцарском Базеле.
Национальный отбор на "Евровидение 2025" — это важный этап подготовки к песенному конкурсу для каждой страны. В 2025 году Украина подтвердила, что примет участие в музыкальном соревновании, и чтобы определить, кто поедет в Швейцарию на "Евровидение 2025", 8 февраля состоится нацотбор. Фокус собрал все, что сейчас известно о церемонии Национального отбора на "Евровидение 2025".
В нацотборе примут участие 10 финалистов:
- Влад Шериф — "Ветер перемен";
- Абие — "Дом";
- MOLODI — "Мое море";
- Future Culture — "Waste My Time";
- Маша Кондратенко — "Нет времени плакать";
- ХАЯТ — "ЧЕСТЬ";
- FIЇNKA — "Культура";
- KRYLATA — "ОСТАВАЙСЯ ВЕРНЫМ";
- Ziferblat — "Птица Молитвы";
- ДК Энергетик — "Соль".
Выбор представителя Украины на песенный конкурс состоится в формате телевизионного концерта. Финалисты вживую будут исполнять свои песни и представят номера. Победителя будут выбирать судьи и зрители.
Победителя определит авторитетное жюри в составе артистов Джамалы, Сергея Танчинца и Екатерины Павленко, а также телезрители. Еврофаны смогут проголосовать с помощью смс или в приложении "Дія".
Где смотреть Нацотбор на "Евровидение 2025"
Традиционно телеканал "Суспільне" предоставляет фанатам "Евровидения" возможность смотреть Национальный отбор на нескольких удобных платформах:
- Телеканал и сайт "Суспільне Культура";
- YouTube-канал "Евровидение Украина";
- Facebook-страницы "Суспільного" и "Евровидения Украина";
- Сайт Евровидения;
- Приложение "Дія" (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD").
Также аудиотрансляция Нацотбора-2025 состоится в прямом эфире Радио Проминь.
Известно, что ведущими Нацотбора будут телеведущая и ведущая "Евровидения-2005" в Киеве Маша Ефросинина, официальный "голос" "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко и комик Василий Байдак.
Напомним, 69-й международный музыкальный конкурс "Евровидение 2025" состоится в Швейцарии, ведь в 2024 году победу одержал стал артист Nemo. Конкурс состоится в Базеле 13, 15 и 17 мая.
Украина будет выступать в 1 половине 1 полуфинала, который состоится 13-го мая.
Напомним, Фокус писал о том, сколько Украина потратит на съемки Нацотбора.
И уже произошел скандал, когда певицу FIЇNKA обвинили в плагиате песни испанской певицы Rosalía. Пресс-служба "Суспільного" высказала свою позицию по ситуации в эксклюзивном комментарии для Фокуса.