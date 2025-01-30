Євробачення 2025: коли і як дивитися фінал Національного відбору (фото)

Нацвідбір визначить, хто із артистів представлятиме Україну на Євробаченні в травні. Пісенний конкурс цього року пройде у швейцарському Базелі.

Related video

Національний відбір на "Євробачення 2025" — це важливий етап підготовки до пісенного конкурсу для кожної країни. У 2025 році Україна підтвердила, що візьме участь у музичному змаганні, і щоб визначити, хто поїде у Швейцарію на "Євробачення 2025", 8 лютого відбудеться нацвідбір. Фокус зібрав все, що зараз відомо про церемонію Національного відбору на "Євробачення 2025".

У нацвідборі візьмуть участь 10 фіналістів:

Влад Шериф — "Wind of change";

Абіє — Дім;

MOLODI — "my sea";

Future Culture — "Waste My Time";

Маша Кондратенко — "No Time to Cry";

KHAYAT — "HONOR";

FIЇNKA — Культура;

KRYLATA — "STAY TRUE";

Ziferblat — "Bird of Pray";

ДК Енергетик — Сіль.

Вибір представника України на пісенний конкурс відбудеться у форматі телевізійного концерту. Фіналісти наживо виконуватимуть свої пісні та представлять номери. Переможця обиратимуть судді та глядачі.

Фото: Суспільне

Переможця визначить авторитетне журі у складі артистів Джамали, Сергія Танчинця та Катерини Павленко, а також телеглядачі. Єврофани зможуть проголосувати за допомогою смс або в застосунку "Дія".

Де дивитись Нацвідбір на "Євробачення 2025"

Традиційно телеканал "Суспільне" надає фанатам "Євробачення" можливість дивитися Національний відбір на кількох зручних платформах:

Телеканал і сайт "Суспільне Культура";

YouTube-канал "Євробачення Україна";

Facebook-сторінки "Суспільного" та "Євробачення Україна";

Сайт Євробачення;

Застосунок "Дія" (обрати "Дія. ТБ" та канал "Суспільне Культура HD").

Також аудіотрансляція Нацвідбору-2025 відбудеться в прямому ефірі Радіо Промінь.

Відомо, що ведучими Нацвідбору будуть телеведуча та ведуча "Євробачення-2005" в Києві Маша Єфросиніна, офіційний "голос" "Євробачення" в Україні Тимур Мірошниченко і комік Василь Байдак.

Ведучі Нацвідбору на "Євробачення 2025"

Нагадаємо, 69-й міжнародний музичний конкурс "Євробачення 2025" відбудеться у Швейцарії, адже у 2024 році перемогу отримав став артист Nemo. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу

Україна виступатиме у 1 половині 1 півфіналу, який відбудеться 13-го травня.

Нагадаємо, Фокус писав про те, скільки Україна витратить на зйомки Нацвідбору.

І вже стався скандал, коли співачку FIЇNKA звинуватили у плагіаті пісні іспанської співачки Rosalía. Пресслужба "Суспільного" висловила свою позицію щодо ситуації в ексклюзивному коментарі для Фокусу.