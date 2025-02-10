Потап объяснил, зачем ему звонили из ОП (видео)

Музыкант подчеркул, что с первых дней войны, даже находясь за границей, он активно включился в помощь украинцам.

Related video

Находясь за границей первые месяцы после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину, продюсер и певец Алексей Потапенко, он же Потап, и его жена Настя Каменских развили активную деятельность в поддержку своей страны. Об этом исполнитель заявил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю. По его словам, им даже звонили из Офиса президента.

Исполнитель рассказал, что он лично летал за бронежилетами в Берлин, они выступали в испанском телемарафоне в поддержку Украины, помогали благотворительным организациям.

"Бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы. И путешествия по всему миру, где я за кадром, а Настя в кадре рассказываем о войне, кричим и говорим, потому что люди не знают, что происходит", – описывает Потап свою активность в то время.

Он поведал, что было много звонков из Украины с просьбой продолжать это делать. На вопрос Дудя, кто звонил, Потап ответил:

"Разные люди звонили… Из руководства нашей страны. "Пожалуйста, вы умеете это делать. Продолжайте"… Из Офиса (Президента – прим. ред) звонили".

Сейчас он большую часть времени проводит за границей, поскольку у него "изменились приоритеты". Однако, как и раньше, он свободно въезжает и выезжает из Украины, поскольку, утверждает артист, у него есть легальное официальное разрешение.

Ранее Потап рассказывал, о чем он говорил с Валерием Залужным, а также поделился своим мнением о Владимире Зеленском и объяснил, почему на третьем году у него нет никаких вопросов к президенту.

Напомним, Фокус писал, что музыкант рассказал, как начинал жизнь с чистого листа.