Потап пояснив, навіщо йому телефонували з ОП (відео)

Музикант підкреслив, що з перших днів війни, навіть перебуваючи за кордоном, він активно долучився до допомоги українцям.

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Перебуваючи за кордоном перші місяці після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну, продюсер і співак Олексій Потапенко, він же Потап, та його дружина Настя Каменських розвинули активну діяльність на підтримку своєї країни. Про це виконавець заявив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. За його словами, їм навіть телефонували з Офісу президента.

Виконавець розповів, що він особисто літав за бронежилетами в Берлін, вони виступали в іспанському телемарафоні на підтримку України, допомагали благодійним організаціям.

"Нескінченний потік передавання військової та гуманітарної допомоги, не піднімаючи голови. І подорожі по всьому світу, де я за кадром, а Настя в кадрі розповідаємо про війну, кричимо і говоримо, тому що люди не знають, що відбувається", — описує Потап свою активність у той час.

Він повідав, що було багато дзвінків з України з проханням продовжувати це робити. На запитання Дудя, хто дзвонив, Потап відповів:

"Різні люди телефонували... З керівництва нашої країни. "Будь ласка, ви вмієте це робити. Продовжуйте"... З Офісу (Президента — прим. ред) телефонували".

Зараз він більшу частину часу проводить за кордоном, оскільки в нього "змінилися пріоритети". Однак, як і раніше, він вільно в'їжджає і виїжджає з України, оскільки, стверджує артист, у нього є легальний офіційний дозвіл.

Раніше Потап розповідав, про що він говорив із Валерієм Залужним, а також поділився своєю думкою про Володимира Зеленського і пояснив, чому на третьому році в нього немає жодних питань до президента.

Нагадаємо, Фокус писав, що музикант розповів, як починав життя з чистого аркуша.