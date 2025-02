Рок-концерт, инклюзия, апсайклинг: 10 брендов, удививших на Ukrainian Fashion Week (фото, видео)

FROLOV превратил свой показ в рок-концерт в ЦУМе столицы, Andreas Moskin представил классические костюмы, адаптированные для мужчин с протезами, а PLN-GNS создал одежду из старых кроссовок.

В этом году Ukrainian Fashion Week, который проходил в Киеве с 14 по 17 февраля, поражал эффектными модными перфомансами. В то же время мероприятие имело социальную миссию: дизайнерам предложили создать функциональную одежду для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов российско-украинской войны. Фокус рассказывает о самых ярких украинских брендах, которые покорили украинскую неделю моды.

Показ Ukrainian Fashion Week от FROLOV

Стартовала Ukrainian Fashion Week с эпатажного показа дизайнера Ивана Фролова, представившего новую коллекцию "Грязная, как ангел". Для презентации FROLOV устроил рок-концерт в ЦУМе, на котором выступили рок-дива Юлия Лорд, писательница и певица Ирена Карпа и фронтвумен группы Крихітка Саша Кольцова.

Новая коллекция вдохновлена воспоминаниями о нулевых и девяностых, украинских субкультурах того времени.

"Таврийские Игры. "Твій формат" на M1. Территория А. Колонка Сои Лось в журнале Молоко. Воспоминания о детстве. Нулевые, Девяностые. Украинский панк-рок. Свобода во всех возможных ее проявлениях, которую переживали в то время", — рассказал Иван Фролов.

Показ коллекции "Грязная, как ангел" на Ukrainian Fashion Week Фото: Instagram / likeinua Показ FROLOV во время Ukrainian Fashion Week в ЦУМе Фото: Instagram / likeinua

SHYPELYK

Новый сезон Ukrainian Fashion Week в этом году стал для бренда женской одежды среднего ценового сегмента SHYPELYK первым. Вдохновлялись ностальгией по детским годам: локацию бренда украсили в стиле старого дома: поставили ретро-телевизор, видеокамеру, развесили фарфоровые тарелки с фотографиями, отражающими историю становления бренда.

Украинская неделя моды стала площадкой для презентации новой коллекции под названием "В твои сны". В ней дизайнеры переосмыслили старые самые популярные модели на новый лад, изменили крой, добавили актуальные материалы.

Локация бренда SHYPELYK на Ukrainian Fashion Week Фото: Instagram Бренд SHYPELYK презентовал новую коллекцию "Твои сны" Фото: Facebook

TONiA

На второй день Ukrainian Fashion Week свою новую коллекцию, посвященную наследию древних славян, представил TONiA. Основательница бренда Антонина Белинская переосмыслила памятники материальной культуры племен антов, живших на территории современной Украины в V-VII веках. Их наследие стало вдохновением для декора современных коктейльных платьев и классических костюмов.

Показ новой коллекции от TONiA на Ukrainian Fashion Week Фото: Ukrainian Fashion Week Бренд TONiA вдохновлялся наследием древних славян Фото: Ukrainian Fashion Week

Juliya Kros

Juliya Kros на Ukrainian Fashion Week 2025 представил коллекцию инклюзивную "You Are Like Infinity". Дизайнеры разработали вещи, максимально функциональные и адаптированные для людей с инвалидностью, в частности, для тех, кто имеет протезы. Также в коллекции есть платья для женщин с потерей зрения: их можно надевать как угодно, потому что они не имеют лицевой, изнаночной, передней и задней стороны.

На подиум в одежде от Juliya Kros вышли общественные деятели и параспортсменки: Екатерина Матлаева, Мария Никитина, Лина Дешвар, Татьяна Мацишена и другие.

Одежда новой коллекции Juliya Kros адаптирована для людей с протезами Фото: Ukrainian Fashion Week Бренд Juliya Kros представил коллекцию инклюзивной одежды Фото: Ukrainian Fashion Week

VIKTORANISIMOV

Виктор Анисимов после создания к церемонии открытия Паралимпийских Игр 2024 парадной формы для национальной сборной Украины сменил направление работы на разработку спортивной одежды. В новой коллекции VIKTORANISIMOV ретро-спортивная эстетика сочетается с современным дизайном, графичностью, свободным кроем и смелыми контрастами и деталями-трансформерами.

Andreas Moskin

Показ Ukrainian Fashion Week от Andreas Moskin передает дух художников Расстрелянного возрождения — украинской культурной элиты 1920-1930-х годов прошлого века. Дизайнеры в своей коллекции переосмыслили классический мужской костюм, добавили к нему асимметричность, нестандартные формы. Вся одежда, продемонстрированная на украинской неделе моды, адаптирована для мужчин с протезами конечностей, имеет незаметные застежки на рукавах и штанинах, ее легко надевать и снимать.

C.ICON

Львовский бренд C.ICON меняет представление о пуховой верхней одежде. Вместо традиционных пуховиков его дизайнеры представили на показ Ukrainian Fashion Week стеганые костюмы, удлиненные пальто с оригинальными застежками, а пуховики в их интерпретации приобрели фактурность.

Львовский бренд C.ICON представил коллекцию пуховой одежды Фото: Ukrainian Fashion Week Показ бренда C.ICON на украинской неделе моды на украинской неделе моды Фото: Ukrainian Fashion Week

PLN-GNS

PLN-GNS представил на Ukrainian Fashion Week 2025 коллекцию IDENTITY, объединившую принципы апсайклинга, экспериментальный дизайн и устойчивое развитие. Дизайнеры превратили старые кроссовки в материал для современной текстильной одежды. Также фрагменты кроссовок интегрированы в одежду, как декоративные элементы.

Коллекция IDENTITY на украинской неделе моды на украинской неделе моды Фото: Facebook / Ukrainian Fashion Week PLN-GNS представили коллекцию одежды из переработанных старых кроссовок Фото: Facebook / Ukrainian Fashion Week

L'SHIYAN

Новая коллекция люксового украинского бренда принесла весеннее настроение на украинскую неделю моды: прозрачные пышные силуэты, украшенные вышивкой из шелковых лент, изящные кожаные аксессуары, каждый из которых является произведением искусства, и изюминка L'SHIYAN — нежные цветы.

Nyni

Nyni делает акцент на slow-fashion и сохранении природы, создавая изделия, которые будут актуальны не один сезон. Для Ukrainian Fashion Week 2025 мастерицы создали из замши, дерева и пальмового волокна подвес-брелок "Конек", который олицетворяет украинский дух: силу, мужество и волю. Вся прибыль от продажи этих подвесов будет направлена на реабилитацию украинских защитников.

Подвес-брелок "Кузнечик" от украинского бренда Nyni Фото: Instagram / nyni.concept

