Рок-концерт, інклюзія, апсайклінг: 10 брендів, що здивували на Ukrainian Fashion Week (фото, відео)
FROLOV перетворив свій показ на рок-концерт у ЦУМі столиці, Andreas Moskin представив класичні костюми, адаптовані для чоловіків із протезами, а PLN-GNS створив одяг зі старих кросівок.
Цього року Ukrainian Fashion Week, що тривав у Києві з 14 по 17 лютого, вражав ефектними модними перфомансами. Водночас захід мав соціальну місію: дизайнерам запропонували створити функціональний одяг для людей з інвалідністю, зокрема для ветеранів російсько-української війни. Фокус розповідає про найяскравіші українські бренди, які підкорили український тиждень моди.
Показ Ukrainian Fashion Week від FROLOV
Стартував Ukrainian Fashion Week з епатажного показу дизайнера Івана Фролова, що представив нову колекцію "Брудна, як ангел". Для презентації FROLOV влаштував рок-концерт у ЦУМі, на якому виступили рок-діва Юлія Лорд, письменниця та співачка Ірена Карпа і фронтвумен гурту Крихітка Саша Кольцова.
Нова колекція натхненна спогадами про нульові та дев'яності, українські субкультури того часу.
"Таврійські Ігри. "Tvій формат" на M1. Територія А. Колонка Сої Лось в журналі Молоко. Спогади про дитинство. Нульові, Дев’яності. Український панк-рок. Свобода у всіх можливих її проявах, яку переживали в той час", — розповів Іван Фролов.
SHYPELYK
Новий сезон Ukrainian Fashion Week цьогоріч став для бренду жіночого одягу середнього цінового сегмента SHYPELYK першим. Надихалися ностальгією за дитячими роками: локацію бренду прикрасили в стилі старого дому: поставили ретро-телевізор, відеокамеру, розвісили порцелянові тарілки зі світлинами, що відображають історію становлення бренду.
Український тиждень моди став майданчиком для презентації нової колекції під назвою "У твої сни". У ньому дизайнери переосмислили старі найпопулярніші моделі на новий лад, змінили крій, додали актуальні матеріали.
TONiA
На другий день Ukrainian Fashion Week свою нову колекцію, присвячену спадщині давніх слов'ян, презентував TONiA. Засновниця бренду Антоніна Белінська переосмислила пам'ятки матеріальної культури племен антів, що жили на території сучасної України у V-VII сторіччях. Їхня спадщина стала натхненням для декору сучасних коктейльних суконь і класичних костюмів.
Juliya Kros
Juliya Kros на Ukrainian Fashion Week 2025 представив колекцію інклюзивну "You Are Like Infinity". Дизайнери розробили речі, максимально функціональні та адаптовані для людей з інвалідністю, зокрема, для тих, хто має протези. Також у колекції є сукні для жінок з втратою зору: їх можна вдягати як завгодно, бо вони не мають лицьового, виворітного, переднього та заднього боку.
На подіум в одязі від Juliya Kros вийшли громадські діячки та параспортсменки: Катерина Матлаєва, Марія Нікітіна, Ліна Дешвар, Тетяна Мацишена й інші.
VIKTORANISIMOV
Віктор Анісімов після створення до церемонії відкриття Паралімпійських Ігор 2024 парадної форми для національної збірної України змінив напрямок роботи на розробку спортивного одягу. У новій колекції VIKTORANISIMOV ретро-спортивна естетика поєднана з сучасним дизайном, графічністю, вільним кроєм і сміливими контрастами та деталями-трансформерами.
Andreas Moskin
Показ Ukrainian Fashion Week від Andreas Moskin передає дух митців Розстріляного відродження — української культурної еліти 1920-1930-х років минулого століття. Дизайнери у своїй колекції переосмислили класичний чоловічий костюм, додали до нього асиметричність, нестандартні форми. Весь одяг, продемонстрований на українському тижні моди, адаптований для чоловіків із протезами кінцівок, має непомітні застібки на рукавах і штанинах, його легко вдягати та знімати.
C.ICON
Львівський бренд C.ICON змінює уявлення про пуховий верхній одяг. Замість традиційних пуховиків його дизайнери представили на показ Ukrainian Fashion Week стьобані костюми, подовжені пальта з оригінальними застібками, а пуховики в їхній інтерпретації набули фактурності.
PLN-GNS
PLN-GNS представив на Ukrainian Fashion Week 2025 колекцію IDENTITY, що об'єднала принципи апсайклінгу, експериментальний дизайн і сталий розвиток. Дизайнери перетворили старі кросівки на матеріал для сучасного текстильного одягу. Також фрагменти кросівок інтегровані до одягу, як декоративні елементи.
L'SHIYAN
Нова колекція люксового українського бренду принесла весняний настрій на український тиждень моди: прозорі пишні силуети, оздоблені вишивкою з шовкових стрічок, витончені шкіряні аксесуари, кожний з яких є витвором мистецтва, та родзинка L'SHIYAN — ніжні квіти.
Nyni
Nyni робить акцент на slow-fashion і збереженні природи, створює вироби, які будуть актуальні не один сезон. Для Ukrainian Fashion Week 2025 майстрині створили з замші, дерева та пальмового волокна підвіс-брелок "Коник", який уособлює український дух: силу, мужність і волю. Весь прибуток від продажу цих підвісів буде спрямовано на реабілітацію українських захисників.
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