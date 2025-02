Рок-концерт, інклюзія, апсайклінг: 10 брендів, що здивували на Ukrainian Fashion Week (фото, відео)

FROLOV перетворив свій показ на рок-концерт у ЦУМі столиці, Andreas Moskin представив класичні костюми, адаптовані для чоловіків із протезами, а PLN-GNS створив одяг зі старих кросівок.

Цього року Ukrainian Fashion Week, що тривав у Києві з 14 по 17 лютого, вражав ефектними модними перфомансами. Водночас захід мав соціальну місію: дизайнерам запропонували створити функціональний одяг для людей з інвалідністю, зокрема для ветеранів російсько-української війни. Фокус розповідає про найяскравіші українські бренди, які підкорили український тиждень моди.

Показ Ukrainian Fashion Week від FROLOV

Стартував Ukrainian Fashion Week з епатажного показу дизайнера Івана Фролова, що представив нову колекцію "Брудна, як ангел". Для презентації FROLOV влаштував рок-концерт у ЦУМі, на якому виступили рок-діва Юлія Лорд, письменниця та співачка Ірена Карпа і фронтвумен гурту Крихітка Саша Кольцова.

Нова колекція натхненна спогадами про нульові та дев'яності, українські субкультури того часу.

"Таврійські Ігри. "Tvій формат" на M1. Територія А. Колонка Сої Лось в журналі Молоко. Спогади про дитинство. Нульові, Дев’яності. Український панк-рок. Свобода у всіх можливих її проявах, яку переживали в той час", — розповів Іван Фролов.

Показ колекції "Брудна, як ангел" на Ukrainian Fashion Week Фото: Instagram / likeinua Показ FROLOV під час Ukrainian Fashion Week у ЦУМі Фото: Instagram / likeinua

SHYPELYK

Новий сезон Ukrainian Fashion Week цьогоріч став для бренду жіночого одягу середнього цінового сегмента SHYPELYK першим. Надихалися ностальгією за дитячими роками: локацію бренду прикрасили в стилі старого дому: поставили ретро-телевізор, відеокамеру, розвісили порцелянові тарілки зі світлинами, що відображають історію становлення бренду.

Український тиждень моди став майданчиком для презентації нової колекції під назвою "У твої сни". У ньому дизайнери переосмислили старі найпопулярніші моделі на новий лад, змінили крій, додали актуальні матеріали.

Локація бренду SHYPELYK на Ukrainian Fashion Week Фото: Instagram Бренд SHYPELYK презентував нову колекцію "Твої сни" Фото: Facebook

TONiA

На другий день Ukrainian Fashion Week свою нову колекцію, присвячену спадщині давніх слов'ян, презентував TONiA. Засновниця бренду Антоніна Белінська переосмислила пам'ятки матеріальної культури племен антів, що жили на території сучасної України у V-VII сторіччях. Їхня спадщина стала натхненням для декору сучасних коктейльних суконь і класичних костюмів.

Показ нової колекції від TONiA на Ukrainian Fashion Week Фото: Ukrainian Fashion Week Бренд TONiA надихався спадщиною давніх слов'ян Фото: Ukrainian Fashion Week

Juliya Kros

Juliya Kros на Ukrainian Fashion Week 2025 представив колекцію інклюзивну "You Are Like Infinity". Дизайнери розробили речі, максимально функціональні та адаптовані для людей з інвалідністю, зокрема, для тих, хто має протези. Також у колекції є сукні для жінок з втратою зору: їх можна вдягати як завгодно, бо вони не мають лицьового, виворітного, переднього та заднього боку.

На подіум в одязі від Juliya Kros вийшли громадські діячки та параспортсменки: Катерина Матлаєва, Марія Нікітіна, Ліна Дешвар, Тетяна Мацишена й інші.

Одяг нової колекції Juliya Kros адаптований для людей із протезами Фото: Ukrainian Fashion Week Бренд Juliya Kros представив колекцію інклюзивного одягу Фото: Ukrainian Fashion Week

VIKTORANISIMOV

Віктор Анісімов після створення до церемонії відкриття Паралімпійських Ігор 2024 парадної форми для національної збірної України змінив напрямок роботи на розробку спортивного одягу. У новій колекції VIKTORANISIMOV ретро-спортивна естетика поєднана з сучасним дизайном, графічністю, вільним кроєм і сміливими контрастами та деталями-трансформерами.

Andreas Moskin

Показ Ukrainian Fashion Week від Andreas Moskin передає дух митців Розстріляного відродження — української культурної еліти 1920-1930-х років минулого століття. Дизайнери у своїй колекції переосмислили класичний чоловічий костюм, додали до нього асиметричність, нестандартні форми. Весь одяг, продемонстрований на українському тижні моди, адаптований для чоловіків із протезами кінцівок, має непомітні застібки на рукавах і штанинах, його легко вдягати та знімати.

C.ICON

Львівський бренд C.ICON змінює уявлення про пуховий верхній одяг. Замість традиційних пуховиків його дизайнери представили на показ Ukrainian Fashion Week стьобані костюми, подовжені пальта з оригінальними застібками, а пуховики в їхній інтерпретації набули фактурності.

Львівський бренд C.ICON представив колекцію пухового одягу Фото: Ukrainian Fashion Week Показ бренду C.ICON на українському тижні моди Фото: Ukrainian Fashion Week

PLN-GNS

PLN-GNS представив на Ukrainian Fashion Week 2025 колекцію IDENTITY, що об'єднала принципи апсайклінгу, експериментальний дизайн і сталий розвиток. Дизайнери перетворили старі кросівки на матеріал для сучасного текстильного одягу. Також фрагменти кросівок інтегровані до одягу, як декоративні елементи.

Колекція IDENTITY на українському тижні моди Фото: Facebook / Ukrainian Fashion Week PLN-GNS представили колекцію одягу з перероблених старих кросівок Фото: Facebook / Ukrainian Fashion Week

L'SHIYAN

Нова колекція люксового українського бренду принесла весняний настрій на український тиждень моди: прозорі пишні силуети, оздоблені вишивкою з шовкових стрічок, витончені шкіряні аксесуари, кожний з яких є витвором мистецтва, та родзинка L'SHIYAN — ніжні квіти.

Nyni

Nyni робить акцент на slow-fashion і збереженні природи, створює вироби, які будуть актуальні не один сезон. Для Ukrainian Fashion Week 2025 майстрині створили з замші, дерева та пальмового волокна підвіс-брелок "Коник", який уособлює український дух: силу, мужність і волю. Весь прибуток від продажу цих підвісів буде спрямовано на реабілітацію українських захисників.

Підвіс-брелок "Коник" від українського бренду Nyni Фото: Instagram / nyni.concept

