"Заценила": актриса, которая пародирует Юлию Тимошенко, рассказала об их встрече (видео)

Украинская актриса Инна Приходько вспомнила встречу с депутатом и экс-премьер-министром Юлией Тимошенко после того, как пародировала ее на протяжении 15 лет.

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Инна Приходько рассказала о встрече с Юлией Тимошенко

Оказалось, что Приходько познакомилась с главой партии "Батьківщина" до начала полномасштабной войны на корпоративе, где она в очередной раз перевоплощалась в Тимошенко.

На тот момент было ровно 15 лет, как актриса примеряет на себя эту роль. Как вспомнила Инна Приходько, тогда Юлия Тимошенко довольно положительно отреагировала на пародию.

"Мы познакомились не так давно. Где-то за полгода или год до полномасштабной войны. Я вела корпоратив, на котором и была Юлия Владимировна. Там я делала на нее пародию. Она очень смеялась, ей понравилось", — вспомнила актриса.

По словам Приходько, она даже успела поговорить с Тимошенко. Хотя разговор был коротким, но тогда бывшая премьер-министр отметила, что звезда экрана и сцены очень похожа на ее дочь.

"Она мне сказала: "Боже, ты так похожа на мою дочь Евгению". Короче, заценила", — рассказала Инна Приходько.

К тому же, актриса добавила, что Тимошенко не приглашала ее к себе в команду, например, двойником или в партию.

"Пока что нет. Вероятно, справляется сама", — сказала Приходько.

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