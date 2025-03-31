"Зацінила": акторка, яка пародіює Юлію Тимошенко, розповіла про їхню зустріч (відео)

Українська акторка Інна Приходько пригадала зустріч з депутаткою та експремʼєр-міністеркою Юлією Тимошенко після того, як пародіювала її впродовж 15 років.

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Про це зірка фільму "Скажене весілля" розповіла в інтерв'ю для проєкту "33 питання від Люкс ФМ".

Інна Приходько розповіла про зустріч з Юлією Тимошенко

Виявилося, що Приходько познайомилася з очільницею партії "Батьківщина" до початку повномасштабної війни на корпоративі, де вона вчергове перевтілювалася в Тимошенко.

На той момент було рівно 15 років, як акторка приміряє на себе цю роль. Як пригадала Інна Приходько, тоді Юлія Тимошенко доволі позитивно відреагувала на пародію.

"Ми познайомилися не так давно. Десь за пів року чи рік до повномасштабної війни. Я вела корпоратив, на якому і була Юлія Володимирівна. Там я робила на неї пародію. Вона дуже сміялася, їй сподобалося", – пригадала акторка.

За словами Приходько, вона навіть встигла поговорити з Тимошенко. Хоча розмова була короткою, але тоді колишня премʼєр-міністерка зазначила, що зірка екрану та сцени дуже схожа на її доньку.

"Вона мені сказала: "Боже, ти так схожа на мою дочку Євгенію". Коротше, зацінила", – розповіла Інна Приходько.

До того ж, акторка додала, що Тимошенко не запрошувала її до себе в команду, наприклад, двійником чи в партію.

"Поки що ні. Певно, справляється сама", — сказала Приходько.

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