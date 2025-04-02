Долгожданное продолжение "Домика на счастье": где и когда смотреть 6 сезон (видео)

Вышел новый сезон украинского сериала "Домик на счастье". Уже доступны четыре серии, смотреть продолжение можно как по телевидению, так и онлайн.

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Об этом известно с сайта "Нового канала".

"Домик на счастье": о чем сериал

"Домик на счастье" — это украинский ситком, который выходит с 2018 года. По сюжету "городские" супруги переезжают из Киева в село, чтобы открыть там страусиную ферму и салон красоты. При этом Макс мечтал о спокойной жизни, а Маша не может представить себя без столичных развлечений. Особый юмор в их приключения вносят добродушные соседи Василий и Люба.

Главные роли сыграли:

Константин Войтенко (Макс);

Виталина Библив (Люба);

Назар Заднепровский (Василий);

Дарья Петрожицкая (Маша);

Наталья Денисенко (Наташа).

"Домик на счастье" 6 сезон: дата выхода

Премьера нового сезона состоялась 31 марта. По телевидению серии показывают с понедельника по четверг в 19:00.

"Самый рейтинговый комедийный сериал возвращается", — подчеркнули на "Новом канале".

На сайте доступны к просмотру уже 4 серии. На YouTube полные версии этих серий пока опубликовали только для спонсоров. Для зрителей, которые не имеют платной подписки, доступны лишь отрывки на 8-9 минут.

"Домик на счастье" 6 сезон: сюжет

"Изюминкой" продолжения легендарной истории о жителях Сеньковки станет новая симпатия Макса, которую сыграет Юлия Буйновская. Также своими колоритными фразочками и харизмой зрителей продолжат радовать уже знакомые Вася и Люба.

"Кстати, в этом сезоне младший сын парочки пойдет в детский сад, Вася станет председателем родительского комитета, а Люба будет исправлять все "косяки" мужа", — отметила пресс-служба.

С экранов не исчезнут и Наташа с Машей, которые ранее боролись за сердце главного героя.

"Но вот станет ли любовный треугольник квадратом?", — добавили в "Новом канале".

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, как пострадал из-за побега известного актера за границу во время войны.

Совет по государственной поддержке кинематографии разрешил студии "Квартал 95" использовать другие языки, включая русский, в фильме "Раша Гудбай". Решение приняли накануне премьеры в кино, которая состоялась 27 марта.