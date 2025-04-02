Довгоочікуване продовження "Будиночку на щастя": де і коли дивитись 6 сезон (відео)

Вийшов новий сезон українського серіалу "Будиночок на щастя". Вже доступні чотири серії, дивитись продовження можна як по телебаченню, так і онлайн.

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Про це відомо з сайту "Нового каналу".

"Будиночок на щастя": про що серіал

"Будиночок на щастя" — це український ситком, який виходить з 2018 року. За сюжетом "міське" подружжя переїжджає з Києва в село, щоб відкрити там страусову ферму та салон краси. При цьому Макс мріяв про спокійне життя, а Маша не може уявити себе без столичних розваг. Особливого гумору в їхні пригоди вносять добродушні сусіди Василь і Люба.

Головні ролі зіграли:

Костянтин Войтенко (Макс);

Віталіна Біблів (Люба);

Назар Задніпровський (Василь);

Дарія Петрожицька (Маша);

Наталія Денисенко (Наталка).

"Будиночок на щастя" 6 сезон: дата виходу

Прем’єра нового сезону відбулася 31 березня. По телебаченню серії показують з понеділка по четвер о 19:00.

"Найрейтинговіший комедійний серіал повертається", — підкреслили на "Новому каналі".

На сайті доступні до перегляду вже 4 серії. На YouTube повні версії цих серій поки опублікували лише для спонсорів. Для глядачів, які не мають платної підписки, доступні лише уривки на 8-9 хвилин.

"Будиночок на щастя" 6 сезон: сюжет

"Родзинкою" продовження легендарної історії про жителів Сеньківки стане нова симпатія Макса, яку зіграє Юлія Буйновська. Також своїми колоритними фразочками й харизмою глядачів продовжать радувати вже знайомі Вася й Люба.

"До речі, в цьому сезоні менший син парочки піде в дитячий садочок, Вася стане головою батьківського комітету, а Люба виправлятиме всі "косяки" чоловіка", — зауважила пресслужба.

З екранів не зникнуть і Наталка з Машею, які раніше боролись за серце головного героя.

"Та от чи стане любовний трикутник квадратом?", — додали у "Новому каналі".

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