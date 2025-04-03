Анна Тринчер представила сериал "Первый раз" в Киеве (фоторепортаж)
В КВЦ "Парковый" состоялась закрытая презентация тизера нового украинского сериала "Первый раз". На мероприятии собрались создатели проекта, актеры, партнеры и знаменитости и представители СМИ, чтобы первыми увидеть тизер сериала.
Фокус побывал на событии.
"Первый раз" – это сериал о выборе, внутренних сомнениях, первом взрослом решении, первой любви, первых потерях и первых победах.
Режиссером сериала стал Алексей Комаровский – украинский кинорежиссер, продюсер, актер, сценарист, режиссер и автор комедии "Когда ты выйдешь замуж?", создатель фильма "Область Героев".
Эмоциональной кульминацией вечера стало живое выступление украинской певицы Анны Тринчер, исполнившей две песни. Первая – "Треш", которая стала официальным саундтреком к сериалу "Первый раз", вторая – "Зірочка, палай" – была исполнена эксклюзивно.
Поддержать коллег и оценить тизер сериала пришли Мишель Андраде, Андрей Черновол, Диана Глостер, Слава Соломко, Олимпия Вайтмусташ, Таня Карикова, Ирина Татаренко, победительница 13-го сезона проекта "Холостяк" Инна Белень, Анна Жижа, Алина Пухальская и многие другие.
Ранее Фокус писал, что в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся закрытый показ исторического документального фильма "Ярослав Мудрый – тесть Европы"