Анна Тринчер представила сериал "Первый раз" в Киеве (фоторепортаж)

В КВЦ "Парковый" состоялась закрытая презентация тизера нового украинского сериала "Первый раз". На мероприятии собрались создатели проекта, актеры, партнеры и знаменитости и представители СМИ, чтобы первыми увидеть тизер сериала.

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Фокус побывал на событии.

"Первый раз" – это сериал о выборе, внутренних сомнениях, первом взрослом решении, первой любви, первых потерях и первых победах.

Анна Тринчер Фото: Пресс-служба

Режиссером сериала стал Алексей Комаровский – украинский кинорежиссер, продюсер, актер, сценарист, режиссер и автор комедии "Когда ты выйдешь замуж?", создатель фильма "Область Героев".

Алексей Комаровский Фото: Пресс-служба

Эмоциональной кульминацией вечера стало живое выступление украинской певицы Анны Тринчер, исполнившей две песни. Первая – "Треш", которая стала официальным саундтреком к сериалу "Первый раз", вторая – "Зірочка, палай" – была исполнена эксклюзивно.

Мишель Андраде

Поддержать коллег и оценить тизер сериала пришли Мишель Андраде, Андрей Черновол, Диана Глостер, Слава Соломко, Олимпия Вайтмусташ, Таня Карикова, Ирина Татаренко, победительница 13-го сезона проекта "Холостяк" Инна Белень, Анна Жижа, Алина Пухальская и многие другие.

Андрей Черновол Фото: Пресс-служба

Олимпия Вайтмусташ Фото: Пресс-служба

Инна Белень Фото: Пресс-служба

Ян Корнев, Ирина Кудашова и Данило Грицько Фото: Пресс-служба

Мария Любченко Фото: Пресс-служба

Ранее Фокус писал, что в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver) состоялся закрытый показ исторического документального фильма "Ярослав Мудрый – тесть Европы"