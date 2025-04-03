Анна Трінчер представила серіал "Перший раз" у Києві (фоторепортаж)
У КВЦ "Парковий" відбулася закрита презентація тизера нового українського серіалу "Перший раз". На заході зібралися творці проєкту, актори, партнери та знаменитості і представники ЗМІ, щоб першими побачити тизер серіалу.
Фокус побував на події.
"Перший раз" — це серіал про вибір, внутрішні сумніви, перше доросле рішення, перше кохання, перші втрати і перші перемоги.
Режисером серіалу став Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, актор, сценарист, режисер і автор комедії "Коли ти вийдеш заміж?", творець фільму "Область Героїв".
Емоційною кульмінацією вечора став живий виступ української співачки Анни Трінчер, яка виконала дві пісні. Перша – "Треш", яка стала офіційним саундтреком до серіалу "Перший раз", друга – "Зірочка, палай" – була виконана ексклюзивно.
Підтримати колег і оцінити тизер серіалу прийшли Мішель Андраде, Андрій Чорновіл, Діана Глостер, Слава Соломко, Олімпія Вайтмусташ, Таня Карікова, Ірина Татаренко, переможниця 13-го сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь, Анна Жижа, Аліна Пухальська та багато інших.
Раніше Фокус писав, що в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся закритий показ історичного документального фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи"