Анна Трінчер представила серіал "Перший раз" у Києві (фоторепортаж)

У КВЦ "Парковий" відбулася закрита презентація тизера нового українського серіалу "Перший раз". На заході зібралися творці проєкту, актори, партнери та знаменитості і представники ЗМІ, щоб першими побачити тизер серіалу.

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Фокус побував на події.

"Перший раз" — це серіал про вибір, внутрішні сумніви, перше доросле рішення, перше кохання, перші втрати і перші перемоги.

Анна Трінчер Фото: Пресс-служба

Режисером серіалу став Олексій Комаровський — український кінорежисер, продюсер, актор, сценарист, режисер і автор комедії "Коли ти вийдеш заміж?", творець фільму "Область Героїв".

Олексій Комаровський Фото: Пресс-служба

Емоційною кульмінацією вечора став живий виступ української співачки Анни Трінчер, яка виконала дві пісні. Перша – "Треш", яка стала офіційним саундтреком до серіалу "Перший раз", друга – "Зірочка, палай" – була виконана ексклюзивно.

Мішель Андраде

Підтримати колег і оцінити тизер серіалу прийшли Мішель Андраде, Андрій Чорновіл, Діана Глостер, Слава Соломко, Олімпія Вайтмусташ, Таня Карікова, Ірина Татаренко, переможниця 13-го сезону проєкту "Холостяк" Інна Бєлєнь, Анна Жижа, Аліна Пухальська та багато інших.

Андрій Чорновіл Фото: Пресс-служба

Олімпія Вайтмусташ Фото: Пресс-служба

Інна Бєлєнь Фото: Пресс-служба

Ян Корнєв, Ірина Кудашова та Данило Грицько Фото: Пресс-служба

Марія Любченко Фото: Пресс-служба

Раніше Фокус писав, що в кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся закритий показ історичного документального фільму "Ярослав Мудрий — тесть Європи"