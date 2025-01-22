The International 2025: стало известно, где и когда состоится чемпионат мира по DOTA 2

Чемпионат мира The International 2025 по игре DOTA 2 состоится с 11 по 14 сентября в немецком Гамбурге. Известно, что 16 команд присоединятся к турниру, а размер призового фонда пока остаются неизвестным.

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Компания Valve объявила, что ежегодный "чемпионат мира" по игре Dota 2 получит название The International 2025. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Сам инвент будет проходить в немецком городе Гамбург на стадионе Hamburg's Barclays Arena, который пройдет в период с 11 по 14 сентября 2025 года. В компании говорят, они вернулись к истокам, ведь самый первый турнир серии The International 2011 года так же состоялся в Германии, только в Кельне.

Афиша предстоящего чемпионата мира (фото: dota 2.com) Фото: Dota 2

В турнире примут участие 16 лучших команд по Dota 2 со всего мира. Формат турнира будет предусматривать квалификационные матчи, а победители из числа лучших коллективов сразу получат прямое приглашение на выступление на про-сцене.

Традиционным будет формирование призового фонда — его наполнят сами игроки через покупку сезонного пропуска Compendium за несколько месяцев до события. Предыдущий приз турнира The International 2024 в размере $2.5 млн выиграла нидерландская команда Team Liquid. Размер чека для победителей в 2024 году стал одним из самых маленьких призов за всю историю турнира.

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