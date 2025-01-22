The International 2025: стало відомо, де і коли відбудеться чемпіонат світу з DOTA 2

Чемпіонат світу The International 2025 з гри DOTA 2 відбудеться з 11 до 14 вересня в німецькому Гамбурзі. Наразі відомо, що 16 команд долучаться до турніру, а розмір призового фонду поки залишаються невідомим.

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Компанія Valve оголосила, що щорічний "чемпіонат світу" з гри Dota 2 отримає назву The International 2025. Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.

Сам інвент відбуватиметься у німецькому місті Гамбург на стадіоні Hamburg's Barclays Arena, який пройде у період з 11 по 14 вересня 2025 року. У компанії кажуть, вони повернулися до джерел, адже найперший турнір серії The International 2011 року так само відбувся в Німеччині, тільки в Кельні.

Афіша майбутнього чемпіонату світу (фото: dota 2.com) Фото: Dota 2

У турнірі візьмуть участь 16 найкращих команд з Dota 2 з усього світу. Формату турніру передбачатиме кваліфікаційні матчі, а переможці з-поміж найкращих колективів відразу отримають пряме запрошення на виступ на про-сцені.

Традиційним буде формування призового фонду — його наповнять самі гравці через купівлю сезонну перепустку Compendium за кілька місяців до події. Попередній приз турніру The International 2024 розміром у $2.5 млн виграла нідерландська команда Team Liquid. Розмір чеку для переможців у 2024 році став одним із найменших призів за всю історію турніру.

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