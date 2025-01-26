Понадобится микроскоп: программист разработал самую маленькую версию игры Snake, используя субпиксели

В теории такую игру Snake можно увидеть, если увеличить страницу браузера на 500% и выкрутить на максимум все специальные возможности Windows для слабовидящих людей.

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Разработчик по имени Патрик Гиллеспи создал, возможно, самую маленькую версию классической игры Snake. Вместо того, чтобы отображать простую графику, версия игры Гиллеспи использует отдельные субпиксели ПК-дисплея. Об этом пишет Notebookcheck.

Разработчик создал версию классической игры Snake, которая использует отдельные субпиксели монитора или дисплея (например, 24-дюймовый светодиодный монитор Scepter 1080p, цена $79,97 на Amazon). Гиллеспи разработал игру для запуска в веб-браузере.

Большинство современных дисплеев используют пиксели для создания изображения. Эти пиксели создаются с помощью трех цветов: красного, зеленого и синего.

Гиллеспи заставил игру выделять только один цвет в каждом субпикселе, но его дисплей вызвал некоторые проблемы с цветом.

Такой метод реализации графики буквально заставляет игрока использовать микроскоп для игры. В теории такую игру Snake можно увидеть, если увеличить страницу браузера на 500% и выкрутить на максимум все специальные возможности Windows для слабовидящих людей.

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