Знадобиться мікроскоп: програміст розробив найменшу версію гри Snake, використовуючи субпікселі

В теорії таку гру Snake можна побачити, якщо збільшити сторінку браузера на 500% і викрутити на максимум усі спеціальні можливості Windows для людей із вадами зору.

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Розробник на ім'я Патрік Гіллеспі створив, можливо, найменшу версію класичної гри Snake. Замість того, щоб відображати просту графіку, версія гри Гіллеспі використовує окремі субпікселі ПК-дисплея. Про це пише Notebookcheck.

Розробник створив версію класичної гри Snake, яка використовує окремі субпікселі монітора або дисплея (наприклад, 24-дюймовий світлодіодний монітор Scepter 1080p, ціна $79,97 на Amazon). Гіллеспі розробив гру для запуску у веб-браузері.

Більшість сучасних дисплеїв використовують пікселі для створення зображення. Ці пікселі створюються за допомогою трьох кольорів: червоного, зеленого та синього.

Гіллеспі змусив гру виділяти лише один колір у кожному субпікселі, але його дисплей викликав деякі проблеми з кольором.

Такий метод реалізації графіки буквально змушує гравця використовувати мікроскоп для гри. В теорії таку гру Snake можна побачити, якщо збільшити сторінку браузера на 500% і викрутити на максимум усі спеціальні можливості Windows для людей із вадами зору.

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