Игра Marvel's Spider-Man 2 вышла для ПК: какие минимальные системные требования к "железу"

Игра Marvel's Spider-Man 2 вышла в версии для персональных компьютеров. Более года ею могли наслаждаться только владельцы консолей PlayStation 5.

Related video

В четверг, 30 января, состоялся мировой релиз игры в жанре action-adventure Marvel's Spider-Man 2 для персональных компьютеров. Об этом сообщает УНИАН.

С октября 2023 года игра о супергероях Питере Паркере и Майлзе Моралезе была эксклюзивом PlayStation 5 и стоила 2299 грн. В сервисе Steam или магазине разработчика Epic Games игру можно купить за 1699 грн.

В версии для ПК разработчики из Nixxes Software, которые занимались портированием, обеспечили еще лучшее визуальное качество и поддержку передовых технологий на ПК, улучшив графику и детализацию, добавили разрешение 4K, поддержку широкоформатных дисплеев, современных технологий апскейлинга, и в целом возможность более глубокой настройки под конкретную сборку.

Минимальные системные требования для игры Spider-Man 2:

Операционная система Windows 10/11 (версия 1909 или выше)

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 3100

Оперативная память: 16 GB

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 5500 XT

Всего релиз поддерживает 26 языков мира, даже русский. Но украинской локализации нет.

Кроме того, для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 в Steam издатель в лице компании Sony решил отказаться от ранее обязательной привязки учетной записи службы PlayStation Network для запуска игр. Издатель также изменил свой подход к привлечению аудитории. Теперь за регистрацию в PlayStation Network геймеры будут получать внутриигровые бонусы вроде эксклюзивных костюмов в Marvel's Spider-Man 2.

На сайте Metacritic версия для ПК еще отсутствует, а PS5-версия игры получила 90 баллов из 100 возможных на основе 151 рецензии. Критики сходятся во мнении, что сиквел о "Человеке-пауке" оказался одной из лучших игр за последние годы.

Фокус писал, что в игре Spider-Man 2 для PS5 были пасхалки для украинцев.

Напомним, в ноябре 2022 года на ПК вышла игра издательства Sony и разработчиков Insomniac Games — Marvel's Spider-Man: Miles Morales.