Гра Marvel's Spider-Man 2 вийшла для ПК: які мінімальні системні вимоги до "заліза"

Гра Marvel's Spider-Man 2 вийшла у версії для персональних комп'ютерів. Понад рік нею могли насолоджуватися лише власники консолей PlayStation 5.

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У четвер, 30 січня, відбувся світовий реліз гри в жанрі action-adventure Marvel's Spider-Man 2 для персональних комп'ютерів. Про це повідомляє УНІАН.

З жовтня 2023 року гра про супергероїв Пітера Паркера та Майлза Моралеза була ексклюзивом PlayStation 5 й коштувала 2299 грн. У сервісі Steam чи магазині розробника Epic Games гру можна купити за 1699 грн.

У версії для ПК розробники з Nixxes Software, які займалися портуванням, забезпечили ще кращу візуальну якість та підтримку передових технологій на ПК, поліпшивши графіку та деталізацію, додали роздільну здатність 4K, підтримку широкоформатних дисплеїв, сучасних технологій апскейлінгу, і загалом можливість глибшого налаштування під конкретну збірку.

Мінімальні системні вимоги для гри Spider-Man 2:

Операційна система Windows 10/11 (version 1909 або вище)

Процесор: Intel Core i3-8100 чи AMD Ryzen 3 3100

Оперативна пам’ять: 16 GB

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 or AMD Radeon RX 5500 XT

Загалом, реліз підтримує 26 мов світу, навіть російську. Але української локалізації немає.

Крім того, для ПК-версії Marvel's Spider-Man 2 у Steam видавець в особі компанії Sony вирішив відмовитись від раніше обов'язкової прив'язки облікового запису служби PlayStation Network для запуску ігор. Видавець також змінив свій підхід до залучення аудиторії. Тепер за реєстрацію в PlayStation Network геймери отримуватимуть внутрішньоігрові бонуси на кшталт ексклюзивних костюмів у Marvel's Spider-Man 2.

На сайті Metacritic версія для ПК ще відсутня, в PS5-версія гри отримала 90 балів зі 100 можливих на основі 151 рецензії. Критики сходяться на думці, що сиквел про "Людину-павука" виявився однією з найкращих ігор за останні роки.

Фокус писав, що у грі Spider-Man 2 для PS5 були пасхалки для українців.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року на ПК вийшла гра видавництва Sony та розробників Insomniac Games — Marvel's Spider-Man: Miles Morales.