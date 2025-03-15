Steam начал большую распродажу культовых игр: что стоит купить уже сейчас (фото, видео)

Среди доступных предложений для геймеров есть как выпущенные новинки в 2025 году, так и уже известные серии игр. Среди них есть такие известные франшизы как STALKER 2, Last of Us, Resident Evel, Cyberpunk 2077, Undertale и многие другие.

Related video

Онлайн-сервис Steam, который специализируется на продаже игр, объявил о начале большой весенней распродажи для геймеров. Об этом говорится в сообщении блоге на официальном портале сервиса.

Сама акция началась 13 марта, а продлится до 19:00 20 марта по киевским времени. Среди предложений сервиса присутствуют известные части культовых франшиз в разных жанрах — от шутеров, аркад, RPG и хоррор-экшна до постапокалиптического жанра.

"В отличие от наших тематических распродаж, "темой" сезонных распродаж являются скидки на ЛЮБОЙ ТИП ИГР, поэтому уделите немного времени на этой неделе, чтобы посмотреть свои любимые жанры и категории", — говорится в блоге.

Культовые игры тоже можно приобрести "за копейки" (скриншот из Steam)

10 рекомендаций для геймеров: покупайте уже сейчас

Поскольку предложение большой распродажи касается абсолютно всех игр, доступных на платформах Steam, следует обратить внимание на следующие:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby — 1189 грн (скидка 15%);

Final Fantasy VII Rebirth — 1399 грн (скидка 30%);

Silent Hill 2 Remake — 920 грн (скидка 30%);

Resident Evil 4 — 524 грн (скидка 50%);

The Last of Us Part I — 849 грн (скидка 50%);

Persona 3 Reload — 999 грн (скидка 50%);

Cyberpunk 2077: Полное издание — 782 грн (скидка 48%);

Hades — 206 грн (скидка 60%);

DOOM — 62 грн (скидка 90%);

Undertale — 16 грн (скидка 91%).

Также в трейлере от Valve указано, что ряд чрезвычайно популярных платформеров также стал более доступным для геймеров. Среди них есть такие игры как Helldivers 2, Sifu, Nine Sols, Witchfire и многие другие.

Ранее стало известно о новом моде GTA V Enhanced Edition для фанатов этой франшизы. Модификация вносит еще более потрясающие улучшения, которые выводят реализм игры на новый уровень.

Впоследствии сообщалось, что 18 марта выйдет ремастер Half-Life 2, который будет бесплатным для владельцев оригинальной игры. Вместо третьей части игры, разработка которой длится уже 20 лет, графику второй игры решили улучшить.