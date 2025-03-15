Steam розпочав великий розпродаж культових ігор: що варто купити вже зараз (фото, відео)
Серед доступних пропозицій для геймерів є як випущені новинки у 2025 році, так і вже відомі серії ігор. Серед них є такі відомі франшизи як STALKER 2, Last of Us, Resident Evel 4, Cyberpunk 2077, Undertale та багато інших.
Онлайн-сервіс Steam, який спеціалізується на продажі ігор, оголосив про початок великого весняного розпродажу для геймерів. Про це йдеться у повідомленні блозі на офіційному порталі сервісу.
Сама акція почалася 13 березня, а триватиме до 19:00 20 березня за київських часом. Серед пропозицій сервісу присутні відомі частини культових франшиз у різних жанрах — від шутерів, аркад, RPG і горор-екшну до постапокаліптичного жанру.
"На відміну від наших тематичних розпродажів, "темою" сезонних розпродажів є знижки на БУДЬ-ЯКИЙ ТИП ІГОР, тому приділіть трохи часу цього тижня, щоб переглянути свої улюблені жанри та категорії", — йдеться у блозі.
10 рекомендацій для геймерів: купуйте вже зараз
Оскільки пропозиція великого розпродажу стосується абсолютно всіх ігор, доступних на платформах Steam, слід звернути увагу на наступні:
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1189 грн (знижка 15%);
- Final Fantasy VII Rebirth — 1399 грн (знижка 30%);
- Silent Hill 2 Remake — 920 грн (знижка 30%);
- Resident Evil 4 — 524 грн (знижка 50%);
- The Last of Us Part I — 849 грн (знижка 50%);
- Persona 3 Reload — 999 грн (знижка 50%);
- Cyberpunk 2077: Повне видання — 782 грн (знижка 48%);
- Hades — 206 грн (знижка 60%);
- DOOM — 62 грн (знижка 90%);
- Undertale — 16 грн (знижка 91%).
Також у трейлері від Valve вказано, що низка надзвичайно популярних платформерів також стала доступнішою для геймерів. Серед них є такі ігри як Helldivers 2, Sifu, Nine Sols, Witchfire та багато інших.
Раніше стало відомо про новий мод GTA V Enhanced Edition для фанатів цієї франшизи. Модифікація вносить ще більш приголомшливі покращення, які виводять реалізм гри на новий рівень.
Згодом повідомлялося, що 18 березня вийде ремастер Half-Life 2, який буде безкоштовним для власників оригінальної гри. Замість третьої частини гри, розробка якої триває вже 20 років, графіку другої гри вирішили поліпшити.