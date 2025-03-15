Steam розпочав великий розпродаж культових ігор: що варто купити вже зараз (фото, відео)

Серед доступних пропозицій для геймерів є як випущені новинки у 2025 році, так і вже відомі серії ігор. Серед них є такі відомі франшизи як STALKER 2, Last of Us, Resident Evel 4, Cyberpunk 2077, Undertale та багато інших.

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Онлайн-сервіс Steam, який спеціалізується на продажі ігор, оголосив про початок великого весняного розпродажу для геймерів. Про це йдеться у повідомленні блозі на офіційному порталі сервісу.

Сама акція почалася 13 березня, а триватиме до 19:00 20 березня за київських часом. Серед пропозицій сервісу присутні відомі частини культових франшиз у різних жанрах — від шутерів, аркад, RPG і горор-екшну до постапокаліптичного жанру.

"На відміну від наших тематичних розпродажів, "темою" сезонних розпродажів є знижки на БУДЬ-ЯКИЙ ТИП ІГОР, тому приділіть трохи часу цього тижня, щоб переглянути свої улюблені жанри та категорії", — йдеться у блозі.

Культові ігри теж можна придбати "за копійки" (скріншот зі Steam)

10 рекомендацій для геймерів: купуйте вже зараз

Оскільки пропозиція великого розпродажу стосується абсолютно всіх ігор, доступних на платформах Steam, слід звернути увагу на наступні:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — 1189 грн (знижка 15%);

Final Fantasy VII Rebirth — 1399 грн (знижка 30%);

Silent Hill 2 Remake — 920 грн (знижка 30%);

Resident Evil 4 — 524 грн (знижка 50%);

The Last of Us Part I — 849 грн (знижка 50%);

Persona 3 Reload — 999 грн (знижка 50%);

Cyberpunk 2077: Повне видання — 782 грн (знижка 48%);

Hades — 206 грн (знижка 60%);

DOOM — 62 грн (знижка 90%);

Undertale — 16 грн (знижка 91%).

Також у трейлері від Valve вказано, що низка надзвичайно популярних платформерів також стала доступнішою для геймерів. Серед них є такі ігри як Helldivers 2, Sifu, Nine Sols, Witchfire та багато інших.

Раніше стало відомо про новий мод GTA V Enhanced Edition для фанатів цієї франшизи. Модифікація вносить ще більш приголомшливі покращення, які виводять реалізм гри на новий рівень.

Згодом повідомлялося, що 18 березня вийде ремастер Half-Life 2, який буде безкоштовним для власників оригінальної гри. Замість третьої частини гри, розробка якої триває вже 20 років, графіку другої гри вирішили поліпшити.