Half-Life 3 могут презентовать на выставке Summer Game Fest 2025: что известно

В сети снова заговорили о Half-Life 3 — в день 19-й годовщины выхода Half-Life 2: Episode 1. В соцсети Х появилось неожиданное сообщение, которое разожгло интерес фанатов.

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Об этом говорится на официальной странице премии The Game Awards.

Премия The Game Awards, основанная Джеффом Кили, который также будет ведущим Summer Game Fest 2025 (стартует 6 июня), опубликовала пост, посвященный годовщине культовой игры Half-Life 2: Episode 1.

Одновременно геймдизайнер Alessandro из Revise Entertainment поделился изображением с логотипом Half-Life 3, что вызвало волну обсуждений в игровом сообществе.

Фото: Скриншот

Учитывая длительное отсутствие официальных новостей о Half-Life 3, эти публикации стали поводом для новых ожиданий и надежд на возможный анонс во время Summer Game Fest 2025.

Пока это лишь косвенные сигналы, особенно в случае со вторым постом. Тем не менее Джефф Кили неоднократно намекал в соцсетях на будущие анонсы, ведь он хорошо знаком с программой выставки. Поэтому остается только ждать и надеяться, что Valve наконец-то сделает долгожданный шаг и представит Half-Life 3.

К тому же, недавно датамайнер Tyler McViker проанализировал последние обновления для Dota 2 и Deadlock на движке Source 2 и обнаружил изменения, прямо касающиеся проекта HLX — кодового названия Half-Life 3. Среди них — полностью переписанная система сохранений с нуля и несколько других нововведений, что свидетельствует о завершении полировки ключевых механик игры. Это дает надежду, что разработка приближается к финальной стадии.

Напомним, похожие слухи уже распространялись в декабре 2024 года. Тогда вице-президент компании Infinite Reality Нима Зейгхами сообщал, что легендарный шутер Half-Life 3 могут показать 13 декабря на церемонии вручения премии The Game Awards. Однако этого не произошло.

Также сообщалось, что дату выхода Grand Theft Auto 6 перенесли на год. Пресс-служба разработчика Rockstar Games сообщила, что игра выйдет 26 мая 2026 года.