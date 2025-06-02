Half-Life 3 можуть презентувати на виставці Summer Game Fest 2025: що відомо

У мережі знову заговорили про Half-Life 3 — у день 19-ї річниці виходу Half-Life 2: Episode 1. У соцмережі Х з’явився несподіваний допис, що розпалив інтерес фанатів.

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Про це йдеться на офіційній сторінці премії The Game Awards.

Премія The Game Awards, заснована Джеффом Кілі, який також буде ведучим Summer Game Fest 2025 (стартує 6 червня), опублікувала пост, присвячений річниці культової гри Half-Life 2: Episode 1.

Одночасно геймдизайнер Alessandro з Revise Entertainment поділився зображенням з логотипом Half-Life 3, що викликало хвилю обговорень у ігровій спільноті.

Фото: Скриншот

З огляду на тривалу відсутність офіційних новин про Half-Life 3, ці публікації стали приводом для нових очікувань та надій на можливий анонс під час Summer Game Fest 2025.

Поки що це лише непрямі сигнали, особливо у випадку з другим постом. Проте Джефф Кілі неодноразово натякав у соцмережах на майбутні анонси, адже він добре обізнаний із програмою виставки. Тож залишається тільки чекати і сподіватися, що Valve нарешті зробить довгоочікуваний крок і представить Half-Life 3.

До того ж, нещодавно датамайнер Tyler McViker проаналізував останні оновлення для Dota 2 та Deadlock на движку Source 2 і виявив зміни, що прямо стосуються проєкту HLX — кодової назви Half-Life 3. Серед них — повністю переписана система збережень з нуля та кілька інших нововведень, що свідчить про завершення полірування ключових механік гри. Це дає надію, що розробка наближається до фінальної стадії.

Нагадаємо, схожі чутки вже ширились у грудні 2024 року. Тоді віцепрезидент компанії Infinite Reality Німа Зейгхамі повідомляв, що легендарний шутер Half-Life 3 можуть показати 13 грудня на церемонії вручення премії The Game Awards. Проте цього не сталося.

Також повідомлялося, що дату виходу Grand Theft Auto 6 перенесли на рік. Пресслужба розробника Rockstar Games повідомила, що гра вийде 26 травня 2026 року.