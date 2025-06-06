Лучшие игровые ПК в 2025 году: обзор топ-комбинаций процессоров и видеокарт для гейминга (видео)

Рынок компьютерной техники наполнен огромным количеством процессоров и видеокарт различных брендов. Рейтинг охватывает модели от бюджетных вариантов до гейминга в качестве 4K.

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Известный техноблогер Марк Аранибар, автор YouTube-канала ScatterVolt показал лучшие комбинации процессоров и видеокарт для компьютерных игр на июнь 2025 года.

Блогер составил список техники исходя из бюджетов и ожидаемого качества графики.

Марк Аранибар презентовал лучшие сочетания процессоров и видеокарт для гейминга

Лучшим бюджетным сочетанием для 1080р-гейминга стал процессор AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 5600 с видеокартами Radeon RX 6600, GeForce RTX 2070 SUPER или Intel ARC A750.

В случае предпочтений систем от Intel, можно рассмотреть процессоры Core i5-12400F или Core i5-14400F с чипами GPU.

На уровень выше будет производительность процессоров AMD Ryzen 5 7500F или AMD Ryzen 5 9600X с видеокартами Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060. Относительно дешевый ПК для 1440p-гейминга может потребовать другие видеокарты: Radeon RX 9070 или GeForce RTX 5070.

Экстремальный игровой компьютер для качества игры 1440p комплектуется видеокартами Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 Ti и процессором Ryzen 7 9700X.

Для качества 4K лучше всего подойдет связка Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5080, также можно попробовать топовую RTX 5090 при неограниченном бюджете.

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