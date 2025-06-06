Найкращі ігрові ПК у 2025 році: огляд топ-комбінацій процесорів і відеокарт для геймінгу (відео)

Ринок комп'ютерної техніки наповнений величезною кількістю процесорів і відеокарт різних брендів. Рейтинг охоплює моделі від бюджетних варіантів до геймінгу в якості 4K.

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Відомий техноблогер Марк Аранібар, автор YouTube-каналу ScatterVolt показав найкращі комбінації процесорів і відеокарт для комп'ютерних ігор на червень 2025 року.

Блогер склав список техніки, виходячи з бюджетів і очікуваної якості графіки.

Марк Аранібар презентував найкращі поєднання процесорів і відеокарт для геймінгу

Найкращим бюджетним поєднанням для 1080р-геймінгу став процесор AMD Ryzen 5 5500 або AMD Ryzen 5 5600 з відеокартами Radeon RX 6600, GeForce RTX 2070 SUPER або Intel ARC A750.

У разі переваг систем від Intel, можна розглянути процесори Core i5-12400F або Core i5-14400F з чіпами GPU.

На рівень вище буде продуктивність процесорів AMD Ryzen 5 7500F або AMD Ryzen 5 9600X з відеокартами Radeon RX 9060 XT або GeForce RTX 5060. Відносно дешевий ПК для 1440p-геймінгу може зажадати інші відеокарти: Radeon RX 9070 або GeForce RTX 5070.

Екстремальний ігровий комп'ютер для якості гри 1440p комплектується відеокартами Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070 Ti і процесором Ryzen 7 9700X.

Для якості 4K найкраще підійде зв'язка Ryzen 7 9800X3D і GeForce RTX 5080, також можна спробувати топову RTX 5090 за необмеженого бюджету.

Нагадаємо, на комп'ютері президента РФ Володимира Путіна встановлено давню операційну систему Windows XP. Microsoft випустила її 2001 року, а припинила підтримку 2014-го.

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