На комп'ютері Путіна встановлено "діряву" Windows XP, яка не підтримується вже 11 років

Операційна система все ще працює, але не підтримує оновлення і вразлива для вірусів. Але вміст робочого столу президента РФ Володимира Путіна час від часу змінюється.

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Про це пише Telegram-канал "ЧТД".

Фото Володимира Путіна з його робочого кабінету з комп'ютером, на якому відображається робочий стіл Windows XP, регулярно з'являються на сайті Kremlin.ru. Одне з останніх з'явилося наприкінці квітня 2025 року, коли він зустрічався з главою Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

На комп'ютер Путіна встановлено Windows XP Фото: kremlin.ru

Windows XP було випущено ще 2001 року, Microsoft припинила її підтримку 2014-го, а останнє оновлення безпеки для неї було випущено 2019-го. Таким чином, путінський комп'ютер вразливий до вразливостей, виявлених уже після закінчення підтримки ОС.

Про те, що Путін користується давньою операційною системою, деякі російські ЗМІ повідомляли ще у 2019 році. І з того часу ситуація не змінилася.

Примітно, що сам російський президент постійно говорить про необхідність розробляти "імпортозаміщене" програмне забезпечення. Лише наприкінці травня він заявляв, що нестача російського ПЗ визнавалася загрозою ще у 2022 році, а сьогодні завдання збільшити використання російського ПЗ є пріоритетним.

На комп'ютері Путіна іноді пропадають іконки Фото: Getty Images

Путін вимагав "душити" іноземні сервіси, які заявили про відхід, але самі не до кінця покинули російський ринок. Йдеться, зокрема, про Zoom і Microsoft.

Путін також зажадав позбавити росіян, які користуються західними програмами і сервісами, "шкідливих звичок". Тому що великі компанії переходять на сервіси "Яндекса" і VK, тоді як у простих користувачів є "звички".

Windows XP критикували за вразливість для вірусів Фото: kremlin.ru

Але сам він продовжує користуватися архаїчною Windows XP, оскільки картинка на головному екрані час від часу змінюється і звідти зникають деякі іконки. Але невідомо, чи підключений комп'ютер Путіна до інтернету. Картинка робочого столу на комп'ютері Путіна також залишається незмінною — там постійно знаходиться нічне фото Кремля.

Що відомо про Windows XP

Microsoft випустила Windows XP 2001 року, а 2014 року припинила її підтримку. Останнє оновлення безпеки для Windows XP вийшло у 2019 році. Можна продовжувати користуватися Windows XP після закінчення підтримки, комп'ютер, як і раніше, працюватиме, але він може стати більш уразливим для загроз безпеки та вірусів. До того ж він буде повільно завантажувати сайти.

Оновити Windows XP до Windows 7, або Windows 10 неможливо. Потрібно купувати нове ПЗ.

Windows XP зазнала невдачі, оскільки її постійно критикували за вразливості, пов'язані з переповненням буфера, і сприйнятливість до шкідливих програм, таких як віруси і "трояни".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін знайшов причину, через яку він не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським.

А тим часом у РФ почали продавати свічки з ароматом російського президента.