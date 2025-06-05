На компьютере Путина установлена "дырявая" Windows XP, которая не поддерживается уже 11 лет

Операционная система все еще работает, но не поддерживает обновления и уязвима для вирусов. Но содержимое рабочего стола президента РФ Владимира Путина время от времени меняется.

Related video

Об этом пишет Telegram-канал "ЧТД".

Фото Владимира Путина из его рабочего кабинета с компьютером, на котором отображается рабочий стол Windows XP, регулярно появляются на сайте Kremlin.ru. Одно из последних появилось в конце апреля 2025 года, когда он встречался с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

На компьютер Путина установлена Windows XP Фото: kremlin.ru

Windows XP была выпущена еще в 2001 году, Microsoft прекратила ее поддержку в 2014-м, а последнее обновление безопасности для неё было выпущено в 2019-м. Таким образом, путинский компьютер подвержен уязвимостям, выявленным уже после окончания поддержки ОС.

О том, что Путин пользуется древней операционной системой, некоторые российские СМИ сообщали еще в 2019 году. И с того времени ситуация не изменилась.

Примечательно, что сам российский президент постоянно говорит о необходимости разрабатывать "импортозамещенное" программное обеспечение. Только в конце мая он заявлял, что нехватка российского ПО признавалась угрозой еще в 2022 году, а сегодня задача увеличить использование российского ПО является приоритетной.

На компьютере Путина иногда пропадают иконки Фото: Getty Images

Путин требовал "душить" иностранные сервисы, которые заявили об уходе, но сами не до конца покинули российский рынок. Речь идет, в частности, о Zoom и Microsoft.

Путин также потребовал избавить россиян, пользующихся западными программами и сервисами, от "вредных привычек". Потому что крупные компании переходят на сервисы "Яндекса" и VK, в то время как у простых пользователей есть "привычки".

Windows XP критиковали за уязвимость для вирусов Фото: kremlin.ru

Но сам он продолжает пользоваться архаичной Windows XP, так как картинка на главном экране время от времени меняется и оттуда пропадают некоторые иконки. Но неизвестно, подключен ли компьютер Путина к интернету. Картинка рабочего стола на компьютере Путина также остается неизменной — там постоянно находится ночное фото Кремля.

Что известно о Windows XP

Microsoft выпустила Windows XP в 2001 году, а в 2014 году прекратила ее поддержку. Последнее обновление безопасности для Windows XP вышло в 2019 году. Можно продолжать пользоваться Windows XP после окончания поддержки, компьютер по-прежнему будет работать, но он может стать более уязвимым для угроз безопасности и вирусов. К тому же он будет медленно загружать сайты.

Обновить Windows XP до Windows 7, или Windows 10 невозможно. Нужно покупать новое ПО.

Windows XP потерпела неудачу, так как ее постоянно критиковали за уязвимости, связанные с переполнением буфера, и восприимчивость к вредоносным программам, таким как вирусы и "трояны".

Напомним, ранее стало известно, что Путин нашел причину по которой он не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А тем временем в РФ начали продавать свечи с ароматом российского президента.