Стартовала летняя распродажа в Steam: какие культовые игры можно приобрести по мегаскидке уже сейчас (фото, видео)

В Steam 26 июня стартовала традиционная большая распродажа игр: любители различных жанров найдут культовые продукты от мировых разработчиков по доступной цене. Некоторые скидки достигли более 90%.

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Распродажа продлится ровно две недели и завершится вечером 10 июля, говорится в блоге Steam. Скидки действуют как на нишевые игры — например, инди-классику или различные симуляторы, так и на культовые разработки, в частности Stalker 2: Heart of Chornobyl.

"С 26 июня по 10 июля в Steam продлится летняя распродажа со скидками на все жанры, которые только можно себе представить", — сообщают на сайте.

Следующей грандиозной распродажи в Steam стоит ожидать не раньше ноября, поэтому сейчас самое время, чтобы приобрести то, что давно хотелось, по доступной цене.

Летняя распродажа в Steam 2025: топ предложений

Скриншот | летняя распродажа в Steam 2025

Самые интересные предложения летней распродажи 2025 в Steam, которые могут быть интересными:

Stalker 2: Heart of Chornobyl, цена — 979 грн (скидка 30%);

Cyberpunk 2077, цена — 489 грн (скидка 65%);

Kingdom Come: Deliverance II, цена — 1279 грн (скидка 20%);

Monster Hunter Wilds, цена — 1159 грн (скидка 20%);

Star Wars Jedi: Survivor, цена — 339 грн (скидка 80%);

Silent Hill 2, цена — 789 грн (скидка 40%);

Squad Commander Edition, цена — 383 грн (скидка 60%);

Batman: Arkham Knight, цена — 55 грн (скидка 80%);

Metro Saga Bundle, цена — 222 грн (скидка 82%).

Также большие скидки в Steam доступны на хиты продаж, в частности — DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, которая сейчас доступна со скидкой 60%.

Скриншот | хиты игр по скидкам

Напомним, 26 июня вышло большое обновление для культовой игры Stalker 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 принес с собой около трех сотен разнообразных изменений.

Также 16 июня в аналоге игры GTA про Украину вышло обновление: в игре отныне присутствуют ТЦК, которые задерживают "уклонистов".