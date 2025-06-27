Стартував літній розпродаж у Steam: які культові ігри можна придбати за мегазнижкою вже зараз (фото, відео)

У Steam 26 червня стартував традиційний великий розпродаж ігор: любителі різноманітних жанрів знайдуть культові продукти від світових розробників за доступною ціною. Деякі знижки сягнули понад 90%.

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Розпродаж триватиме рівно два тижні і завершиться увечері 10 липня, йдеться у блозі Steam. Знижки діють як на нішеві ігри — наприклад, інді-класику чи різноманітні симулятори, так і на культові розробки, зокрема Stalker 2: Heart of Chornobyl.

"З 26 червня по 10 липня в Steam триватиме літній розпродаж зі знижками на всі жанри, які тільки можна собі уявити", — повідомляють на сайті.

На наступний грандіозний розпродаж у Steam варто очікувати не раніше листопада, тому зараз саме час, аби придбати те, що давно хотілося, за доступною ціною.

Літній розпродаж у Steam 2025: топ пропозицій

Скриншот | літній розпродаж у Steam 2025

Найцікавіші пропозиції літнього розпродажу 2025 у Steam, які можуть бути цікавими:

Stalker 2: Heart of Chornobyl, ціна — 979 грн (знижка 30%);

Cyberpunk 2077, ціна — 489 грн (знижка 65%);

Kingdom Come: Deliverance II, ціна — 1279 грн (знижка 20%);

Monster Hunter Wilds, ціна — 1159 грн (знижка 20%);

Star Wars Jedi: Survivor, ціна — 339 грн (знижка 80%);

Silent Hill 2, ціна — 789 грн (знижка 40%);

Squad Commander Edition, ціна — 383 грн (знижка 60%);

Batman: Arkham Knight, ціна — 55 грн (знижка 80%);

Metro Saga Bundle, ціна — 222 грн (знижка 82%).

Також великі знижки у Steam доступні на хіти продажів, зокрема — DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT, що зараз доступна зі знижкою 60%.

Скріншот | хіти ігор за знижками

Нагадаємо, 26 червня вийшло велике оновлення для культової гри Stalker 2: Heart of Chornobyl. Патч 1.5 приніс із собою близько трьох сотень різноманітних змін.

Також 16 червня в аналогу гри GTA про Україну вийшло оновлення: у грі відтепер присутні ТЦК, які затримують "ухилянтів".