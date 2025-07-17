Civilization VI Platinum Edition с дополнениями можно получить бесплатно: раздача Epic Games Store

В Epic Games Store стартовал новый раунд раздачи бесплатных игр. На этот раз геймерам выпала культовая стратегия Civilizaton VI.

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Прямо сейчас можно бесплатно получить Sid Meier’s Civilization 6: Platinum Edition. Это следует из объявления гейм-платформы.

Геймеры получат новые цивилизации, лидеров, стихийные бедствия и прочее

В комплект входит основная 4X-стратегия, а также дополнительный контент, включая DLC Rise and Fall и Gathering Storm. Геймеры получат новые цивилизации, лидеров, стихийные бедствия, изменения климата, дипломатию и прочие фишки.

Всего пользователям предлагают шесть DLC и два больших расширения. Обычная стоимость этой версии игры — 1003 гривны.

Набор позиционируется как "прекрасно подходящий" для первого знакомства с игрой. Раздача Civilizaton 6 в EGS продлится до 24 июля.

Релиз шестой части Civilization состоялся в октябре 2016 года. В Civilization 6 игроки могут развивать мир от каменного века до современности. Выиграть в стратегию можно военным путем, культурой, наукой или дипломатией.

Отзывы о новой части игры разные: на Steam пользователи оценили ее в положительном диапазоне от 65 до 85%. В то же время на Metacritic игра получила 88 из 100 баллов.

Напомним, дизайнер и программист игры Civilization VII Эд Бич решил дополнить новую версию стратегии дипломатическими инструментами, благодаря которым можно выиграть виртуальную войну.

Фокус также описывал топ-5 новинок игр, которые выйдут на Steam в 2025 году. В список попала ролевая фэнтези-игра Avowed и боевая стратегия Tempest Rising.