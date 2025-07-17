Civilization VI Platinum Edition з доповненнями можна отримати безкоштовно: роздача Epic Games Store

В Epic Games Store стартував новий раунд роздачі безкоштовних ігор. Цього разу геймерам випала культова стратегія Civilizaton VI.

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Просто зараз можна безкоштовно отримати Sid Meier's Civilization 6: Platinum Edition. Це випливає з оголошення гейм-платформи.

Геймери отримають нові цивілізації, лідерів, стихійні лиха та інше

У комплект входить основна 4X-стратегія, а також додатковий контент, включно з DLC Rise and Fall і Gathering Storm. Геймери отримають нові цивілізації, лідерів, стихійні лиха, зміни клімату, дипломатію та інші фішки.

Загалом користувачам пропонують шість DLC і два великих розширення. Звичайна вартість цієї версії гри — 1003 гривні.

Набір позиціонується як такий, що "чудово підходить" для першого знайомства з грою. Роздача Civilizaton 6 в EGS триватиме до 24 липня.

Реліз шостої частини Civilization відбувся в жовтні 2016 року. У Civilization 6 гравці можуть розвивати світ від кам'яного віку до сучасності. Виграти в стратегію можна військовим шляхом, культурою, наукою або дипломатією.

Відгуки про нову частину гри різні: на Steam користувачі оцінили її в позитивному діапазоні від 65 до 85%. Водночас на Metacritic гра отримала 88 зі 100 балів.

Нагадаємо, дизайнер і програміст гри Civilization VII Ед Біч вирішив доповнити нову версію стратегії дипломатичними інструментами, завдяки яким можна виграти віртуальну війну.

Фокус також описував топ-5 новинок ігор, які вийдуть на Steam у 2025 році. До списку потрапила рольова фентезі-гра Avowed і бойова стратегія Tempest Rising.