Sony готовит прорыв: PlayStation 6 может превзойти предыдущую версию в 3 раза

В сети появились новые неофициальные подробности относительно технических характеристик, мощности и потенциальной даты выхода новой игровой консоли Sony — PlayStation 6.

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По данным инсайдера Moore's Law Is Dead, новинка может стать втрое производительнее в классическом рендеринге по сравнению с PlayStation 5, потребляя при этом меньше энергии, пишет Notebookcheck.

Также сообщается, что в разработке не только основная консоль, но и портативная версия PS6.

PlayStation 6: что известно о характеристиках

Новая консоль, по слухам, оснащена чиплетным процессором с кодовым названием Orion, изготовленным по 3-нм техпроцессу. Его CPU-часть будет включать 6 производительных ядер на базе архитектуры Zen 6 или более новой, а графическое ядро — работать на базе архитектуры RDNA 5 с 40-48 вычислительными блоками и буст-частотой более 3 ГГц.

Оперативная память — предположительно, GDDR7 с пропускной способностью 32 ГТ/с и 160-192-битной шиной. Объем ОЗУ может достигать 24 ГБ, что на 50% больше, чем у PS5 (16 ГБ GDDR6).

Особое внимание Sony, по данным источника, уделяет энергоэффективности и стоимостному ограничению. Общее энергопотребление APU Orion составляет около 160 Вт — меньше, чем у GPU PlayStation 5, который потребляет около 180 Вт, а вся система — более 200 Вт в пиковом режиме.

Производительность и дата запуска PlayStation 6 и дата запуска PlayStation 6

Хотя новая система будет иметь более низкий уровень потребления энергии, ожидается значительный рост производительности. В частности, рендеринг в PS6 может быть в три раза быстрее, чем в базовой PS5. Еще больший прогресс обещают в трассировке лучей.

Консоль будет иметь полную совместимость с играми для PS5 и PS4, с возможностью запуска их на 4K с частотой до 120 кадров в секунду.

Относительно запуска: массовое производство ожидается в середине 2027 года, а релиз — осенью 2027-го или в начале 2028-го.

Вся информация базируется на презентации AMD для Sony, которая состоялась в 2023 году. С тех пор характеристики могли существенно измениться — например, Sony могла перейти на более производительные десктопные графические ядра RDNA 5, что позволило бы увеличить количество вычислительных блоков более 48. Поэтому все вышеупомянутое — предварительные данные, которые еще могут измениться.

Напомним, хоррор-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на PlayStation 5 в конце 2025 года, через год после выхода на ПК и Xbox Series X и S.

Фокус также писал, что игра в Playstation и Xbox на самом деле может быть полезнее для здоровья мозга, чем физические упражнения, ведь улучшает память, рассуждения и способность к решению проблем.