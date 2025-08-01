Sony готує прорив: PlayStation 6 може перевершити попередню версію у 3 рази

В мережі з’явилися нові неофіційні подробиці щодо технічних характеристик, потужності та потенційної дати виходу нової ігрової консолі Sony — PlayStation 6.

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За даними інсайдера Moore’s Law Is Dead, новинка може стати втричі продуктивнішою в класичному рендерингу порівняно з PlayStation 5, споживаючи при цьому менше енергії, пише Notebookcheck.

Також повідомляється, що у розробці не лише основна консоль, а й портативна версія PS6.

PlayStation 6: що відомо про характеристики

Нову консоль, за чутками, оснащено чиплетним процесором із кодовою назвою Orion, виготовленим за 3-нм техпроцесом. Його CPU-частина міститиме 6 продуктивних ядер на базі архітектури Zen 6 або новішої, а графічне ядро — працюватиме на базі архітектури RDNA 5 із 40–48 обчислювальними блоками та буст-частотою понад 3 ГГц.

Оперативна пам’ять — імовірно, GDDR7 із пропускною здатністю 32 ГТ/с і 160–192-бітною шиною. Обсяг ОЗП може сягати 24 ГБ, що на 50% більше, ніж у PS5 (16 ГБ GDDR6).

Особливу увагу Sony, за даними джерела, приділяє енергоефективності та вартісному обмеженню. Загальне енергоспоживання APU Orion становить близько 160 Вт — менше, ніж у GPU PlayStation 5, який споживає близько 180 Вт, а вся система — понад 200 Вт у піковому режимі.

Продуктивність і дата запуску PlayStation 6

Хоча нова система матиме нижчий рівень споживання енергії, очікується значне зростання продуктивності. Зокрема, рендеринг у PS6 може бути утричі швидшим, ніж у базовій PS5. Ще більший прогрес обіцяють у трасуванні променів.

Консоль матиме повну сумісність із іграми для PS5 і PS4, з можливістю запуску їх на 4K із частотою до 120 кадрів на секунду.

Щодо запуску: масове виробництво очікується в середині 2027 року, а реліз — восени 2027-го або на початку 2028-го.

Уся інформація базується на презентації AMD для Sony, яка відбулася у 2023 році. З того часу характеристики могли суттєво змінитись — наприклад, Sony могла перейти на більш продуктивні десктопні графічні ядра RDNA 5, що дозволило б збільшити кількість обчислювальних блоків понад 48. Тож усе вищезгадане — попередні дані, які ще можуть змінитись.

Нагадаємо, хоррор-шутер S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде на PlayStation 5 наприкінці 2025 року, через рік після виходу на ПК і Xbox Series X і S.

Фокус також писав, що гра в Playstation та Xbox насправді може бути кориснішою для здоров'я мозку, ніж фізичні вправи, адже покращує пам'ять, міркування та здатність до розв'язання проблем.