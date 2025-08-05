Распродажа в Steam: Battlefield, Fallout и другие культовые игры по огромной скидке

В магазине Steam незаметно проходят большие скидки на крупные игры, среди которых серия Call of Duty, Diablo, Fallout и The Elder Scrolls а также многие другие культовые франшизы. В этот раз ценники понизились минимум на половину и будут доступны на протяжении недели.

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Открывает список серьезных скидок на платформе франшиза Star Wars от Electronic Arts, возглавляя ценники внушительными -80% на такие тайтлы, как Star Wars Battlefront II и Star Wars Jedi: Survivor. Подробнее о них и многих других крупных играх можно прочитать ниже.

Star Wars Battlefront II Celebration Edition

Цена: 239 грн (-80%)

Оценки пользователей: 88% положительных (73 тыс. отзывов)

Star Wars Battlefront II проделала долгий путь, чтобы стать крепкой и хорошей игрой франшизы Фото: Electronic Arts

Star Wars Battlefront II — это масштабный шутер, действие которого разворачивается во вселенной "Звездных войн" и объединяет культовые сражения, персонажей и локации из всех трех трилогий. Игроки могут погрузиться в хаотичные многопользовательские сражения с участием 40 противников и союзников, пилотировать звездные истребители в космических боях или исследовать крупную одиночную кампанию, в которой разработчики предлагают нам следить за судьбой имперского солдата после падения второй Звезды Смерти. Игра имела непростой старт (в основном из-за микротранзакций), но после нескольких лет обновлений она стала отполированным, насыщенным контентом продуктом, который передает атмосферу масштабности сражений "Звездных войн" так, как это удается немногим играм.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Star Wars Jedi: Survivor

Серия Star Wars Jedi стала приятным открытием для многих фанатов вселенной Фото: Electronic Arts

Цена: 339 грн (-80%)

Оценки пользователей: 69% положительных (65 тыс. отзывов)

Star Wars Jedi: Survivor — это приключенческий экшен от третьего лица, действие которого разворачивается через пять лет после первой части, Fallen Order. Игроки выступят в роли Кала Кестиса, одного из последних выживших джедаев, путешествующего по галактике, которая под властью Империи стала еще мрачнее. Бои стали более весомыми и усовершенствованными, с новыми стойками светового меча и применениями Силы, которые дают большую гибкость в боевых действиях. Исследование также стало глубже и продуманнее — с более крупными, открытыми локациями, головоломками и побочными квестами, которые воспринимаются как значимые отступления, а не как заполнители мира. Игра не идеальна, но это уверенный и крепкий тайтл, который развивает лучшие части предшественника, не теряя его душу и атмосферу.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Diablo IV и дополнение Vessel of Hatred

Несмотря на полноценный релиз, 4 часть знаменитой серии продолжает обростать контентом Фото: Blizzard

Цена: 763 грн (-80%) и 479 грн (-60%)

Оценки пользователей: 70% положительных (38 тыс. отзывов)

Diablo IV — это мрачное и ностальгическое возвращение к истокам серии — ролевая игра с открытым миром, пропитанная готическим хоррором, в которой игроки могут свободно прокладывать свой путь через заселенные демонами ландшафты Санктуария. Игра погружает в жуткую атмосферу с тяжелыми сражениями, значимыми трофеями и миром, который действительно кажется проклятым. В придачу ко всему, у игры присутствует довольно крепкий и интересный сюжет, дополненный хорошо поставленными, качественными катсценами. Эта игра не идеальная и имеет свои особенности, но разработчики продолжают развивать ее с помощью крупных сезонных обновлений и больших платных дополнений.

И раз уж речь зашла о платных аддонах, Vessel of Hatred продолжает историю, заложенную в 4 части, углубляясь в густые и опасные джунгли Наханта, давая игрокам доступ к новому классу и как никогда повышая ставки. В нем больше того, что работало в оригинале: мрачная атмосфера, гротескные монстры и акцент на уплотнении эндгейма (финальной части игры).

Купить игру и дополнение можно на странице в магазине Steam.

Dead Space

Ремейк 2024 года вновь позволил фанатом хоррора погрузиться в тягучую атмосферу Ишимуры Фото: Electronic Arts

Цена: 299 грн (-80%)

Оценки пользователей: 91% положительных (47 тыс. отзывов)

Dead Space — это ремейк культовой научно-фантастической игры-хоррора 2008 года. В нем разработчиками были сохранены мрачная атмосфера и клаустрофобное напряжение оригинала, а визуальные эффекты, звуковое оформление и игровой процесс обновлены в соответствии с современными стандартами. Нам по-прежнему предстоит играть за Айзека Кларка, застрявшего на заброшенном космическом корабле, кишащем гротескными монстрами, но теперь все выглядит более реалистично, детализировано и пугающе. Это верная оригиналу реинкарнация, которая уважает то, что сделало его особенным, одновременно сглаживая некоторые его шероховатости современными технологиями.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Fallout 4

Хотя 4 часть во многом отошла от предыдущих игр серии, она сохранила веселый и разнообразный геймплей Фото: Bethesda Softworks

Цена: 139 грн (-60%)

Оценки пользователей: 84% положительных (264 тыс. отзывов)

Fallout 4 — постапокалиптическая ролевая игра, действие которой разворачивается в разрушенном Бостоне. Игроки попадают в огромный открытый мир, населенный мутантами и различными фракциями, а также полный различных историй и непростых решений. Разработчики предлагают создать своего уникального персонажа, который пробуждается в криогенном хранилище и отправляется на поиски своего пропавшего сына, одновременно определяя судьбу окружающей его пустоши. Стрельба из оружия приятна, система крафта довольно глубока, а сюжет больше опирается на исследование и выбор игрока, чем на эмоциональные нюансы. Иногда игра кажется беспорядочной, но она богата атмосферой и полна моментов, которые запоминаются надолго.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Call of Duty: Black Ops 6

Новая часть известной франшизы пришлась не всем по душе, однако отметилась возвращением классического зомби режима Фото: Activision

Цена: 1814 грн (-45%)

Оценки пользователей: 44% положительных (12 тыс. отзывов)

Call of Duty: Black Ops 6 возвращается в мир шпионажа и секретных операций с высокими ставками, на этот раз действие происходит в начале 1990-х годов, во время смены глобальной борьбы за власть. Игра сочетает в себе кинематографическое повествование с привычным экшеном, возвращая любимые фанатами механики, такие как классический престиж и более реалистичную систему передвижений. Хотя она и не является откровением, новая часть опирается на то, что любят давние игроки — динамичный мультиплеер, классический режим зомби и отполированную, высокобюджетную кампанию с неожиданными поворотами и предательствами. Это больше усовершенствование старых наработок, чем революция в серии, но игра хорошо знает свою аудиторию.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Сиквел нашумевшей Dying Light взял курс на жанр рпг с продуманной системой прогрессии и сложными выборами Фото: Techland

Цена: 346 грн (-67%)

Оценки пользователей: 79% положительных (149 тыс. отзывов)

Dying Light 2: Stay Human — это ролевая игра с открытым миром, в которой паркур сочетается с жестокими ближними боями в городе, разоренном инфекцией. Действие игры происходит через несколько лет после падения цивилизации, произошедшего между оригиналом и сиквелом. Игроков поместят в роль бродяги-пиллигрима с загадочным прошлым, который пытается выжить и, возможно, изменить будущее того, что осталось от человечества. Выбор имеет значение, фракции борются за власть, а когда садится солнце, появляются настоящие монстры, от которых все живые предпочитают прятаться за ультрафиолетовым прожектором. Игра хаотична, напряженна и порой шероховата, но когда все работает, немногие тайтлы дают такое удовольствие от движения и уничтожения инфицированных.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Red Dead Redemption

Классическая франшиза от Rockstar получила второе дыхание с ремейком оригинала 2010 года Фото: Rockstar Games

Цена: 1319 грн (-40%)

Оценки пользователей: 92% положительных (11 тыс. отзывов)

Red Dead Redemption — это современный ремастер культового вестерна от Rockstar. Он отлично переносит эмоциональную насыщенность и атмосферу открытого мира оригинальной игры 2010 года с более плавной производительностью, более четкой графикой и различными современными удобствами для игроков. История Джона Марстона по-прежнему держит игроков крупкой хваткой — это медленно разворачивающаяся повесть о верности, сожалении и последних днях свободного Дикого Запада. Ремастер дает одному из самых любимых многими приключений заслуженную вторую жизнь.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Battlefield 1

Battlefield 1 стала спорной частью франшизы на релизе, однако предложила игрокам уникальный для серии сетинг Фото: Electronic Arts

Цена: 119 грн (-90%)

Оценки пользователей: 86% положительных (174 тыс. отзывов)

Пока фанаты все еще ждут полную версию Battlefield 6, Battlefield 1 продолжает крепко стоять на своих двух. Действие игры происходит во время Первой мировой войны, в ней современные технологии заменены винтовками с болтовым затвором, штыковыми атаками и грязными окопными боями — и это работает. Игра неплохо балансирует между кинематографическим масштабом и реалистичным хаосом сражений, погружая игроков в обширные, разрушаемые окружения и исторические поля боя. Она суровая, красивая и порой жестокая, с многопользовательским режимом, который по-прежнему остается актуальным благодаря уникальному сетингу и напряженному геймплею. Далеко не идеальная, но, возможно, одна из самых ярких игр серии.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Oblivion Remastered стала неожиданным сюрпризом для фанатов серии TES, сочетающим в себе сразу два движка: Unreal Engine и Creation Kit Фото: Bethesda Softworks

Цена: 1439 грн (-20%)

Оценки пользователей: 79% положительных (49 тыс. отзывов)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — это современная адаптация классической ролевой игры, которая помогла сформировать жанр игр с открытым миром. Она сохраняет суть оригинала — обширный регион, запоминающиеся квесты и ощущение свободы, и одновременно предлагает столь необходимую визуальную и технологическую переработку. Это по-прежнему Oblivion, только более четкий, плавный и удобный для игры в 2025 году. Его можно назвать повторным знакомством со старым любимым произведением, дотошно воссоздающий ту самую атмосферу "золотой эпохи" видеоигр.

Купить игру можно на ее странице в магазине Steam.

Ранее Фокус писал о том, что происходит с Mass Effect и официально комментарии Electronic Arts о ситуации. Стало известно, на какой игре теперь сосредоточатся разработчики из BioWare после выхода Dragon Age: The Veilguard.

Также Фокус писал о премьере первого трейлера Battlefield 6. После многих лет молчания и спекуляций EA наконец-то приоткрыла завесу над следующей частью своей флагманской серии шутеров.