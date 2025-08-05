Розпродаж у Steam: Battlefield, Fallout та інші культові ігри за величезною знижкою

У магазині Steam непомітно проходять великі знижки на великі ігри, серед яких серія Call of Duty, Diablo, Fallout і The Elder Scrolls, а також багато інших культових франшиз. Цього разу цінники знизилися мінімум на половину і будуть доступні протягом тижня.

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Відкриває список серйозних знижок на платформі франшиза Star Wars від Electronic Arts, очолюючи цінники значними -80% на такі тайтли, як Star Wars Battlefront II і Star Wars Jedi: Survivor. Детальніше про них і багато інших великих ігор можна прочитати нижче.

Star Wars Battlefront II Celebration Edition

Ціна: 239 грн (-80%)

Оцінки користувачів: 88% позитивних (73 тис. відгуків)

Star Wars Battlefront II пройшла довгий шлях, щоб стати міцною і хорошою грою франшизи Фото: Electronic Arts

Star Wars Battlefront II — це масштабний шутер, дія якого розгортається у всесвіті "Зоряних війн" і об'єднує культові битви, персонажів і локації з усіх трьох трилогій. Гравці можуть зануритися в хаотичні багатокористувацькі битви за участю 40 супротивників і союзників, пілотувати зоряні винищувачі в космічних боях або дослідити велику одиночну кампанію, в якій розробники пропонують нам стежити за долею імперського солдата після падіння другої Зірки Смерті. Гра мала непростий старт (здебільшого через мікротранзакції), але після кількох років оновлень вона стала відполірованим, насиченим контентом продуктом, що передає атмосферу масштабності боїв "Зоряних воєн" так, як це вдається небагатьом іграм.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Star Wars Jedi: Survivor

Серія Star Wars Jedi стала приємним відкриттям для багатьох фанатів всесвіту Фото: Electronic Arts

Ціна: 339 грн (-80%)

Оцінки користувачів: 69% позитивних (65 тис. відгуків)

Star Wars Jedi: Survivor — це пригодницький екшен від третьої особи, дія якого розгортається через п'ять років після першої частини, Fallen Order. Гравці виступлять у ролі Кала Кестіса, одного з останніх джедаїв, що вижили, який подорожує галактикою, що під владою Імперії стала ще похмурішою. Бої стали більш вагомими та вдосконаленими, з новими стійками світлового меча та застосуваннями Сили, що дають більшу гнучкість у бойових діях. Дослідження також стало глибшим і продуманішим — з більшими, відкритими локаціями, головоломками і побічними квестами, які сприймаються як значущі відступи, а не як заповнювачі світу. Гра не ідеальна, але це впевнений і міцний тайтл, який розвиває найкращі частини попередника, не втрачаючи його душу й атмосферу.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Diablo IV і доповнення Vessel of Hatred

Незважаючи на повноцінний реліз, 4 частина знаменитої серії продовжує обростати контентом Фото: Diablo 4

Ціна: 763 грн (-80%) і 479 грн (-60%)

Оцінки користувачів: 70% позитивних (38 тис. відгуків)

Diablo IV — це похмуре і ностальгічне повернення до витоків серії — рольова гра з відкритим світом, просочена готичним хоррором, у якій гравці можуть вільно торувати свій шлях через заселені демонами ландшафти Санктуарію. Гра занурює в моторошну атмосферу з важкими битвами, значущими трофеями і світом, який дійсно здається проклятим. На додачу до всього, у гри присутній досить міцний і цікавий сюжет, доповнений добре поставленими, якісними катсценами. Ця гра не ідеальна і має свої особливості, але розробники продовжують розвивати її за допомогою великих сезонних оновлень і великих платних доповнень.

І якщо вже мова зайшла про платні аддони, Vessel of Hatred продовжує історію, закладену в 4 частині, заглиблюючись у густі й небезпечні джунглі Наханта, даючи гравцям доступ до нового класу і як ніколи підвищуючи ставки. У ньому більше того, що працювало в оригіналі: похмура атмосфера, гротескні монстри й акцент на ущільненні ендгейму (фінальної частини гри).

Купити гру і доповнення можна на сторінці в магазині Steam.

Dead Space

Ремейк 2024 року знову дав змогу фанатам хорору зануритися в тягучу атмосферу Ішимури Фото: Electronic Arts

Ціна: 299 грн (-80%)

Оцінки користувачів: 91% позитивних (47 тис. відгуків)

Dead Space — це ремейк культової науково-фантастичної гри-хоррора 2008 року. У ньому розробники зберегли похмуру атмосферу і клаустрофобну напругу оригіналу, а візуальні ефекти, звукове оформлення та ігровий процес оновлені відповідно до сучасних стандартів. Нам, як і раніше, доведеться грати за Айзека Кларка, який застряг на занедбаному космічному кораблі, що кишить гротескними монстрами, але тепер усе має реалістичніший, деталізованіший та моторошніший вигляд. Це вірна оригіналу реінкарнація, яка поважає те, що зробило його особливим, одночасно згладжуючи деякі його шорсткості сучасними технологіями.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Fallout 4

Хоча 4 частина багато в чому відійшла від попередніх ігор серії, вона зберегла веселий і різноманітний геймплей Фото: Bethesda Softworks

Ціна: 139 грн (-60%)

Оцінки користувачів: 84% позитивних (264 тис. відгуків)

Fallout 4 — постапокаліптична рольова гра, дія якої розгортається в зруйнованому Бостоні. Гравці потрапляють у величезний відкритий світ, населений мутантами та різними фракціями, а також сповнений різноманітних історій і непростих рішень. Розробники пропонують створити свого унікального персонажа, який прокидається в кріогенному сховищі та вирушає на пошуки свого зниклого сина, одночасно визначаючи долю оточуючої його пустки. Стрільба зі зброї приємна, система крафту доволі глибока, а сюжет більше спирається на дослідження і вибір гравця, ніж на емоційні нюанси. Іноді гра здається безладною, але вона багата атмосферою і сповнена моментів, які запам'ятовуються надовго.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Call of Duty: Black Ops 6

Нова частина відомої франшизи припала не всім до душі, проте відзначилася поверненням класичного зомбі режиму Фото: Activision

Ціна: 1814 грн (-45%)

Оцінки користувачів: 44% позитивних (12 тис. відгуків)

Call of Duty: Black Ops 6 повертається у світ шпигунства і секретних операцій з високими ставками, цього разу дія відбувається на початку 1990-х років, під час зміни глобальної боротьби за владу. Гра поєднує в собі кінематографічну розповідь зі звичним екшеном, повертаючи улюблені фанатами механіки, як-от класичний престиж і реалістичнішу систему пересувань. Хоча вона і не є одкровенням, нова частина спирається на те, що люблять давні гравці — динамічний мультиплеєр, класичний режим зомбі і відполіровану, високобюджетну кампанію з несподіваними поворотами і зрадами. Це більше вдосконалення старих напрацювань, ніж революція в серії, але гра добре знає свою аудиторію.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition

Сиквел гучної Dying Light взяв курс на жанр рпг із продуманою системою прогресії та складними виборами Фото: Techland

Ціна: 346 грн (-67%)

Оцінки користувачів: 79% позитивних (149 тис. відгуків)

Dying Light 2: Stay Human — це рольова гра з відкритим світом, у якій паркур поєднується з жорстокими ближніми боями в місті, розореному інфекцією. Дія гри відбувається через кілька років після падіння цивілізації, що сталося між оригіналом і сиквелом. Гравців помістять у роль волоцюги-піллігрима із загадковим минулим, який намагається вижити і, можливо, змінити майбутнє того, що залишилося від людства. Вибір має значення, фракції борються за владу, а коли сідає сонце, з'являються справжні монстри, від яких усі живі воліють ховатися за ультрафіолетовим прожектором. Гра хаотична, напружена і часом шорстка, але коли все працює, небагато тайтлів дають таке задоволення від руху і знищення інфікованих.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Red Dead Redemption

Класична франшиза від Rockstar отримала друге дихання з ремейком оригіналу 2010 року Фото: GTA 6

Ціна: 1319 грн (-40%)

Оцінки користувачів: 92% позитивних (11 тис. відгуків)

Red Dead Redemption — це сучасний ремастер культового вестерну від Rockstar. Він відмінно переносить емоційну насиченість і атмосферу відкритого світу оригінальної гри 2010 року з більш плавною продуктивністю, чіткішою графікою і різними сучасними зручностями для гравців. Історія Джона Марстона, як і раніше, тримає гравців міцною хваткою — це повільно розгортається повість про вірність, жаль і останні дні вільного Дикого Заходу. Ремастер дає одній з найулюбленіших багатьма пригод заслужене друге життя.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Battlefield 1

Battlefield 1 стала суперечливою частиною франшизи на релізі, однак запропонувала гравцям унікальний для серії сетинг Фото: Electronic Arts

Ціна: 119 грн (-90%)

Оцінки користувачів: 86% позитивних (174 тис. відгуків)

Поки фанати все ще чекають на повну версію Battlefield 6, Battlefield 1 продовжує міцно стояти на своїх двох. Дія гри відбувається під час Першої світової війни, у ній сучасні технології замінені гвинтівками з болтовим затвором, багнетними атаками і брудними окопними боями — і це працює. Гра непогано балансує між кінематографічним масштабом і реалістичним хаосом боїв, занурюючи гравців у великі, зруйновані оточення та історичні поля бою. Вона сувора, красива і часом жорстока, з багатокористувацьким режимом, який, як і раніше, залишається актуальним завдяки унікальному сетінгу і напруженому геймплею. Далеко не ідеальна, але, можливо, одна з найяскравіших ігор серії.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Oblivion Remastered стала несподіваним сюрпризом для фанатів серії TES, що поєднує в собі одразу два рушії: Unreal Engine і Creation Kit Фото: Bethesda Softworks

Ціна: 1439 грн (-20%)

Оцінки користувачів: 79% позитивних (49 тис. відгуків)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — це сучасна адаптація класичної рольової гри, яка допомогла сформувати жанр ігор з відкритим світом. Вона зберігає суть оригіналу — великий регіон, квести, що запам'ятовуються, і відчуття свободи, і водночас пропонує таку необхідну візуальну і технологічну переробку. Це як і раніше Oblivion, тільки чіткіший, плавніший і зручніший для гри у 2025 році. Його можна назвати повторним знайомством зі старим улюбленим твором, який прискіпливо відтворює ту саму атмосферу "золотої епохи" відеоігор.

Купити гру можна на її сторінці в магазині Steam.

Раніше Фокус писав про те, що відбувається з Mass Effect та офіційні коментарі Electronic Arts про ситуацію. Стало відомо, на якій грі тепер зосередяться розробники з BioWare після виходу Dragon Age: The Veilguard.

Також Фокус писав про прем'єру першого трейлера Battlefield 6. Після багатьох років мовчання і спекуляцій EA нарешті відкрила завісу над наступною частиною своєї флагманської серії шутерів.