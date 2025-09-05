Minecraft получил галицкую локализацию: в игре появились мольфары и шкелеты (фото)

В популярной игре Minecraft добавили новую локализацию — теперь пользователи могут выбрать галицкий язык. Это адаптированная версия местных говоров с многочисленными колоритными словами и названиями.

Related video

Как сообщает Кибертрибуна, новая локализация собрала наиболее узнаваемые и одновременно унифицированные элементы диалекта. Она уже доступна в настройках игры и занимает место примерно посередине списка.

В игре появилась галицкая локализация Фото: Скрин видео

В галицкой версии знакомые инструменты получили совсем другие имена. Например, лопата стала "рискалем", кайло — "дзюбаком", мотыга — "тяпкой", а топор — "топором".

Новые названия инструментов Фото: Скрин видео

Не менее интересны и блоки. Обсидиан теперь называется "вобсидяном", его плакучая версия — "ревущим вобсидяном". Глубосланец стал "глуболупаком", а древние обломки — "старолетними кавалками". Древесина дуба называется "дубовое ковбице", из которой можно сделать "плот" (забор), "ляду" (люк) или "фиртку" (калитку).

Основа выживания — дерево Фото: Скрин видео

Обновление коснулось и мобов. Ночью игрокам придется бороться не с зомби и скелетами, а с "мертвецами" и "шкелетами". Вражеские разбойники получили название "батеры", заклинатели — "мольфары", а вместе с ними в мире Minecraft появились "янтипки" (чертики), "бицайла" (опустошители) и "маха-бунды" (поборники).

С крестьянами здесь конфликтуют батеры Фото: Скрин видео

По словам разработчиков, это лишь часть изменений. В игре можно найти еще десятки уникальных названий, которые создают особую атмосферу. Установка происходит просто: в меню настроек стоит выбрать галицкий язык, после чего он автоматически активируется в мире Minecraft.

Напомним, в Minecraft уже существуют локализации на многих языках мира, включая диалекты и малораспространенные языковые варианты. Добавление галицкого стало еще одним шагом в направлении культурного разнообразия внутри игры.

Как сообщал Фокус, исследование выявило неожиданное полезное влияние Minecraft и GTA на мозг.

Фокус также писал, как Украина победила Россию в компьютерной игре по мотивам Minecraft.