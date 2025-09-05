Minecraft отримав галицьку локалізацію: у грі з'явились мольфари й шкілєти (фото)

У популярній грі Minecraft додали нову локалізацію – тепер користувачі можуть обрати галицьку мову. Це адаптована версія місцевих говірок із численними колоритними словами та назвами.

Як повідомляє Кібертрибуна, нова локалізація зібрала найбільш впізнавані та водночас уніфіковані елементи діалекту. Вона вже доступна у налаштуваннях гри та займає місце приблизно посередині списку.

У грі з"явилася галицька локалізація

У галицькій версії знайомі інструменти отримали зовсім інші імена. Наприклад, лопата стала "рискалем", кайло – "дзюбаком", мотика – "сапкою", а сокира – "топором".

Нові назви інструментів

Не менш цікаві й блоки. Обсидіан тепер зветься "вобсидяном", його плакуча версія – "ревучим вобсидяном". Глибосланець став "глуболупаком", а давні уламки – "старолїтніми кавалками". Деревина дуба має назву "дубове ковбицє", з якої можна зробити "пліт" (паркан), "ляду" (люк) чи "фіртку" (хвіртку).

Основа виживання – дерево

Оновлення торкнулося й мобів. Уночі гравцям доведеться боротися не із зомбі та скелетами, а з "мерцями" й "шкілєтами". Ворожі розбійники отримали назву "батєри", заклиначі – "мольфари", а разом із ними у світі Minecraft з’явилися "янтипки" (бісики), "бицайла" (спустошувачі) та "маха-бунди" (поборники).

Із селянами тут конфліктують батєри

За словами розробників, це лише частина змін. У грі можна знайти ще десятки унікальних назв, які створюють особливу атмосферу. Встановлення відбувається просто: у меню налаштувань варто вибрати галицьку мову, після чого вона автоматично активується у світі Minecraft.

Нагадаємо, у Minecraft вже існують локалізації багатьма мовами світу, включно з діалектами та малопоширеними мовними варіантами. Додавання галицької стало ще одним кроком у напрямку культурного різноманіття всередині гри.

