Американка выиграла турнир Mortal Kombat с пятидневным ребенком на руках (фото)

Жительница Орландо (штат Флорида), известная в сети под ником Legi0n, прославилась после того, как одержала победу в местном ежемесячном турнире по файтингам Juicy Game Night, держа на руках недавно родившуюся дочь.

Juicy Game Night проводит турниры по множеству различных файтингов, одним из которых является Mortal Kombat XL. Игрок Legi0n, которая также является 3D-художницей, стала победительницей всего лишь через пять дней после кесарева сечения, пишет Dexerto.

Беременность женщины протекала сложно, поскольку у нее развилось "маточное окно" – состояние, при котором матка после предыдущих кесаревых сечений сильно истончилась до такой степени, что стала почти прозрачной. К тому же перед родами она испытывала сильную боль.

По словам врачей, если бы у нее начались активные роды, матка могла бы разорваться. Поэтому в больнице роды вызвали немного раньше, сделав ей кесарево сечение.

Через пять дней после рождения Серезы Legi0n и ее муж, поддавшись внезапному импульсу, взяли свою малышку с собой на местный турнир по файтингам. Несмотря на то, что женщина восстанавливалась после изнурительной операции, она все же решила принять участие.

Legi0n играла с маленькой Серезой на руках Фото: X (Twitter)

С пятидневной дочерью на руках Legi0n пробилась в финальную сетку из четырех участников, обойдя даже своего мужа и попав в гранд-финал. Одержав победу со счетом 3:2, мама из Mortal Kombat заняла первое место, выиграв 28 и поездку на DreamHack Atlanta в конце октября.

"Я выиграла только потому, что она подбадривала меня в середине сета. Отправляю нашу дочь на Dreamhack. А еще у нее есть привычка пытаться укусить меня за грудь, когда я держу ее вертикально, так что ее лицо на долю секунды размозжилось", – шутила в соцсети победительница.

Маленькая Сереза помогла матери выиграть турнир Фото: Скриншот

Решительность Legi0n и ее победа стали предметом восхищения в соцсетях, а сама молодая мать в очередной раз подчеркнула, что родители могут заниматься любимыми делами, одновременно заботясь о детях.

"Так рада, что мы честно вышли из дома и сделали это. Наша дочь так спокойно относится к шуму и поездкам на машине, возможно, потому, что я много путешествовала во время беременности. …Никогда не хочу прекращать заниматься любимым делом, просто нужно подстроить свою жизнь под нашу младшую дочь. Я просто хочу, чтобы люди чувствовали, что, несмотря ни на что, они могут заниматься любимыми делами, пусть даже небольшими порциями. Никогда не думайте, что это того не стоит", – написала она в Х.

За пять дней до турнира женщина перенесла кесарево сечение Фото: Скриншот

Legi0n открыто рассказывала о своей беременности, объяснив, что она чуть не умерла из-за осложнений при родах, вызванных как рождением Серезы, так и появлением ее первой дочери Альсины, которая прожила всего 11 дней из-за опухоли, вызванной синдромом Казабаха-Мерритта. Она благодарна за поддержку местным жителям, которые в своих постах проливают теплый свет на "сообщественный" аспект файтинг-сообщества.

"Мы никогда не одиноки, и пока мы продолжаем стараться отвечать тем же, нам всегда будет повезло иметь столько друзей, которые заботятся о нас и поддерживают нас в самые тяжелые времена, а не только празднуют, когда все хорошо", – подчеркнула Legi0n.

