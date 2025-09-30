Американка виграла турнір Mortal Kombat із п'ятиденною дитиною на руках (фото)

Мешканка Орландо (штат Флорида), відома в мережі під ніком Legi0n, прославилася після того, як здобула перемогу в місцевому щомісячному турнірі з файтингів Juicy Game Night, тримаючи на руках нещодавно народжену доньку.

Juicy Game Night проводить турніри з безлічі різних файтингів, одним з яких є Mortal Kombat XL. Гравець Legi0n, яка також є 3D-художницею, стала переможницею лише за п'ять днів після кесаревого розтину, пише Dexerto.

Вагітність жінки протікала складно, оскільки в неї розвинулося "маткове вікно" — стан, за якого матка після попередніх кесаревих розтинів сильно потоншала до такої міри, що стала майже прозорою. До того ж перед пологами вона відчувала сильний біль.

За словами лікарів, якби в неї почалися активні пологи, матка могла б розірватися. Тому в лікарні пологи викликали трохи раніше, зробивши їй кесарів розтин.

Через п'ять днів після народження Серези Legi0n та її чоловік, піддавшись раптовому імпульсу, взяли своє малятко з собою на місцевий турнір із файтингів. Попри те, що жінка відновлювалася після виснажливої операції, вона все ж вирішила взяти участь.

Legi0n грала з маленькою Серезою на руках Фото: X (Twitter)

З п'ятиденною донькою на руках Legi0n пробилася до фінальної сітки з чотирьох учасників, обійшовши навіть свого чоловіка і потрапивши в гранд-фінал. Здобувши перемогу з рахунком 3:2, мама з Mortal Kombat посіла перше місце, вигравши 28 і поїздку на DreamHack Atlanta наприкінці жовтня.

"Я виграла тільки тому, що вона підбадьорювала мене в середині сету. Відправляю нашу дочку на Dreamhack. А ще в неї є звичка намагатися вкусити мене за груди, коли я тримаю її вертикально, тож її обличчя на частку секунди розтрощилося", — жартувала в соцмережі переможниця.

Маленька Сереза допомогла матері виграти турнір Фото: Скриншот

Рішучість Legi0n та її перемога стали предметом захоплення в соцмережах, а сама молода мати вкотре наголосила, що батьки можуть займатися улюбленими справами, водночас піклуючись про дітей.

"Так рада, що ми чесно вийшли з дому і зробили це. Наша донька так спокійно ставиться до шуму і поїздок на машині, можливо, тому, що я багато подорожувала під час вагітності. ...Ніколи не хочу припиняти займатися улюбленою справою, просто потрібно підлаштувати своє життя під нашу молодшу доньку. Я просто хочу, щоб люди відчували, що, попри все, вони можуть займатися улюбленими справами, нехай навіть невеликими порціями. Ніколи не думайте, що це того не варте", — написала вона в Х.

За п'ять днів до турніру жінка перенесла кесарів розтин Фото: Скриншот

Legi0n відкрито розповідала про свою вагітність, пояснивши, що вона ледве не померла через ускладнення під час пологів, спричинені як народженням Серези, так і появою її першої доньки Альсини, яка прожила лише 11 днів через пухлину, спричинену синдромом Казабаха-Меррітта. Вона вдячна за підтримку місцевим жителям, які у своїх постах проливають тепле світло на "спільнотний" аспект файтинг-спільноти.

"Ми ніколи не самотні, і поки ми продовжуємо намагатися відповідати тим самим, нам завжди буде пощастило мати стільки друзів, які піклуються про нас і підтримують нас у найважчі часи, а не тільки святкують, коли все добре", — підкреслила Legi0n.

